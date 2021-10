Sono giorni particolarmente complessi per Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci ha dovuto affrontare un settimane di polemiche. Il caso della positività di Mietta ha fatto discutere non poco. Proprio nelle scorse ore la padrona di casa ha deciso di fare chiarezza su ciò che accade all’interno del suo programma, parlando di Green Pass e privacy. “Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone”.



Con questo, la Carlucci precisa che non è possibile sapere chi, tra i concorrenti, è vaccinato e chi no. Sempre, chiaramente, per rispettare la privacy. Una risposta neppure tanto indiretta a Selvaggia Lucarelli che dopo aver chiesto se la cantante fosse vaccinata, durante la diretta, era tornata sull’argomento. “Dal mio punto di vista deve stare a casa, non va a esporre a rischi seri persone più anziane o fragili […] – dice la Lucarelli – Se partecipi a Ballando senza essere vaccinata vai anche ad esporre ad un rischio una produzione di un evento televisivo. […].



“Facciamo che ci crediamo, i problemi di salute sono un grande cavallo dei no-vax. A me non interessa che tu non sia vaccinata per cavoli tuoi o per ragioni ideologiche. In una situazione del genere è meglio che tu stia a casa, non partecipi. O al limite ti togli dall’imbarazzo e quando ti si fa una domanda del genere in trasmissione dici. E aggiunge la giudice di Ballando con le stelle: ‘Purtroppo non ti posso dire la ragione per cui non mi sono vaccinata però ti posso dire che non appena supererò questo problema di salute mi vaccinerò, perché non vedo l’ora’”.





Una polemica dunque lontano dallo spegnersi nella quale non entra un altro volto molto noto di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, che però rivela un retroscena. Ha infatti rilasciato una lunga intervista a Novella 2000. Alla domanda se sia realmente o meno un giudice severo risponde senza peli sulla lingua. “So di essere semplicemente obiettivo”.



Il giudice di Ballando con le stelle dice poi che spesso si è anche autocensurato: “Dico molto meno di quello che penso…Mi censuro tanto!”. Precisando poi che tutti i suoi giudizi non sono mai stati condizionati dall’opinione dei telespettatori sui social: “Non sto dietro ai social, e quindi quello che dico lo dico perchè lo penso…”.