Verissimo, la rivelazione a sorpresa sul vippone del GF. Spesso nel mondo dello spettacolo e della televisione, le storie si intrecciano ed è questo il caso dei due programmi, quello con alla guida del timone Silvia Toffanin e il gettonatissimo reality show di Alfonso Signorini. Elemento di cerniera questa volta è stata Guendalina Tavassi che davanti alle telecamere d Verissimo si è lasciata andare a una confidenza sul fratello Edoardo, attuale concorrente del reality show.

La rivelazione su Edoardo Tavassi della sorella Guendalina. Anche lei ex gieffina, che ospite nello studio di Verissimo non ha di certo trattenuto la schiettezza con cui si è sempre fatta amare dal pubblico. Intervistata da Silvia Toffanin, Guendalina Tavassi ha riavvolto il nastro del tempo fornendo alcuni dettagli su una vicenda che ha intensificato il rapporto con il fratello, attuale concorrente del GF Vip 7.

La rivelazione su Edoardo Tavassi della sorella Guendalina: “Mio fratello…”

“Ti posso assicurare che ne ho passate tantissime”, risponde Guendalina, poi il riferimento alla separazione dei genitori e alla decisione del fratello di andare a vivere con il padre. Un momento che l’ex gieffina ha vissuto con tanta difficoltà: “Il mio primo dolore è stata la separazione dei miei genitori. Io ho subito ancor più la separazione da mio fratello, un giudice non dovrebbe chiedere a un bambino con quale genitore vivere. Io decisi di vivere con mio padre e lui con mia madre”. (“Mi sento male, oh”. GF Vip 7, Daniele in soccorso di Edoardo ma da quel momento il caos).

“Il mio porto sicuro era mio fratello. Ci confidavamo e cercavamo di andare avanti e darci l’appoggio reciproco. Lo vedevo poco perché noi eravamo separati e c’erano gli assistenti sociali di mezzo, il tribunale dei minori. Ci incontravamo un’ora a settimana ma in presenza dell’assistente sociale. Non ho ricordi bellissimi della mia adolescenza, ma solo questi in cui di bello c’era solo l’incontro con mio fratello”, rivela anora Guendalina sul rapporto con Edoardo.

Poi per restare in tema GF Vip 7, inevitabile non fare riferimento al rapporto nato in casa tra Edoardo e Micol Incorvaia: “Mio fratello? Non vedo l’ora che esca – il più tardi possibile – per prenderlo in giro perché lui non ha fatto altro che prendere in giro me e Federico sul nostro rapporto. Lui è uno che, non è che non crede nell’amore, ma è troppo freddo. Lui e Micol? Li vedo proprio bene, tipo me e Federico. Lo vedo troppo appiccicoso e amorevole, la riempie di complimenti e non è da Edoardo. Si è rimbambito e quindi mi fa tanto piacere. Spero finalmente che siamo riusciti a trovare la donna ideale di Edoardo!”.