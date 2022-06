Guendalina Tavassi peso: l’ex naufraga è ritornata in Italia dopo l’avventura all’Isola dei famosi già da qualche settimana e diciamo che ha subito ‘recuperato’ a tavola. Intanto ricordiamo che non ha lasciato il reality show di Ilary Blasi perché eliminata o infortunata, come accaduto invece a suo fratello Edoardo.

Insieme a Blind, Licia Nunez e Alessandro Iannoni l’ex concorrente del GF ha messo un punto alla sua esperienza in Honduras per pensare ad alcune vicende familiari. E poi non avrebbe mai perso il 18esimo della primogenita Gaia, che infatti ha festeggiato lo scorso weekend con una festa da sogno in cui Guendalina Tavassi ha badato a spese.





Guendalina Tavassi peso: i kg persi all’Isola e quelli ripresi dopo

Ma torniamo alla questione kg. Tutti i naufraghi, dalla prima edizione dell’Isola dei Famosi, perdono peso ed è successo anche a Guendalina Tavassi ovviamente. La fame, la dieta forzata con porzioni minuscole di riso mette sempre a dura prova i concorrenti, che infatti quando in puntata vedono le ricompense in cibo vanno letteralmente in tilt.

Per Guendalina Tavassi peso perso e presto ripreso. Con il doppio dei kg. Tornata in Italia, l’ex gieffina e influencer ha sempre aggiornato i follower attraverso i social, sulla sua vita, sui suoi impegni quotidiani e anche sui peccati di gola che si è concessa in queste settimane. Tanti peccati di gola, a guardare le sue Storie.

E recentemente è stata a pranzo con il noto giornalista Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui entrambi sono a tavola “Posso chiederti quanti kg hai perso?”, la domanda a Guendalina Tavassi sul peso. E lei, ridendo: “Ho perso tempo, avevo perso 4 chili e ne ho presi 8. L’Isola fa questo”. Ma per la cronaca si è già messa a dieta: nelle ultimissime Storie al posto di pizza, pasta e fritti pollo alla piastra per lei.

