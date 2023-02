“Tu sei un vero genio!”. Guendalina Tavassi, una vera bomba contro Antonella Fiordelisi: il video fa impazzire tutti (VIDEO)

Guendalina Tavassi, mai vista così. La sorella di Edoardo Tavassi ha preso a cuore l’attuale edizione del GF Vip 7, rendendo ‘omaggio’ a una delle concorrenti ancora in gara, Antonella Fiordelisi. Tempo di imitazioni, se così può definirsi, anche l’ex naufraga si cimenta nell’ironica impresa di mettere a punto un divertente ‘spettacolo’ social

Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi. Non un’imitazione a caso, ma mirata e ripescata dal passato della gieffina. Nello specifico si tratta di una pubblicità per la cura dei capelli a cui Antonella ha preso parte tempo fa: “Signora, scusi… che cosa sta facendo? Lei sta ostacolando la mia carriera e io sto pubblicizzando un altro marchio”, sono state le parole del divertente siparietto messo a punto dalla Tavassi, che non ha mai manifestato molta simpatia nei riguardi della Fiordelisi.

Il suggerimento per l’imitazione sarebbe stato attinto direttamente da quanto accaduto di recente nel corso del GF Game Night tra gieffini, ovvero quando Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria hanno ben pensato di coinvolgere anche Antonella Fiordelisi con qualche sketch. Una proposta che però sarebbe stata rifiutata dalla diretta interessata che ha sollevato una motivazione ben precisa: ““No, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone. Non è che adesso faccio la cretina così. non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose importanti che ho fatto, non mi va di fare una cosa divertente e ironica su questa cosa“.

Un ironico e velato ‘attacco’ quello di Guendalina Tavassi contro la gieffina? Non è dato sapere se l’intenzione fosse solo quella di scherzarci un po’ su. Ma resta il fatto che Guendalina non sarebbe stata l’unica a notarlo. Infatti anche sul web le parole di Antonella sono state riprese dagli utenti che hanno cominciato a ironizzare sulle parole della gieffina.

E per restare in tema Fiordelisi, delle ultime ore l’indiscrezione di Alessandro Rosica sul chiacchieratissimo ingresso dell’ex fidanzato di Antonella nel GF Vip 7. Pare che la famiglia della gieffina non gradisca l’idea che in un momento tanto delicato possa giungere in casa un ulteriore motivo di disturbo per la figlia. E insomma, colpi di scena che anche alle ultime battute del GF Vip 7 non sembrano mancare.