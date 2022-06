Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind assenti dallo studio. Come si sa, i naufraghi di recente sono stati interpellati sull’intenzione di proseguire il gioco in vista dello slittamento della data di fine del programma di Ilary Blasi. Non tutti hanno esternato la volontà di proseguire nell’avventura, come nel caso di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind.

Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind hanno deciso di fare ritorno in Italia, ciascuno per motivi personali e di non proseguire nel gioco al fianco di altri naufraghi che invece puntano dritto al tanto atteso 27 giugno.





Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind, il motivo dell’assenza

Ma un retroscena sull’Isola sarebbe stato svelato dalla stessa Guendalina Tavassi nel corso di un’intervista rilasciata per fanpage. it dove l’ex naufraga avrebbe ammesso: “Come mai non ci sono più? In pratica il nostro contratto originale scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma”.

Guendalina Tavassi ‘sparita’, ma a tal proposito l’ex naufraga aggiunge: “Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via”. (Guendalina Tavassi, assente dall’Isola).

Poi la rivelazione di Guendalina Tavassi alla luce della sua assenza dallo studio dell’Isola: “Io, Blind e Alessandro non abbiamo potuto fare il prolungamento. Però è chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo”.

Motivazioni anche personali nella decisione di Guendalina Tavassi che la stessa ha commentato così: “Purtroppo ho deciso che me ne vado via. Non potete capire quanto mi dispiaccia” e ancora: “Sapete tutti benissimo quanto ami questo programma e non avrei problemi a restare. Però ci sono cose che non posso rimandare”.

Guendalina Tavassi ha poi aggiunto dopo i ringraziamenti per la splendida esperienza: “Ci sono cose urgenti in Italia che non mi permettono di restare. Devo davvero tornare e risolvere tutto. Poi c’è anche il compleanno dei 18 anni di Gaia e non posso davvero mancare. I miei figli hanno bisogno di me adesso. Però il motivo principale è una cosa che è grande e non posso parlarne. Tu Ilary sai ti ho raccontato. Sono cose di forza maggiore che davvero mi impediscono di finire L’Isola”.

