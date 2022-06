Maria Laura De Vitis, la confessione all’Isola dei Famosi. Una vita sentimentale non sempre molto facile, lo si evince dalle parole stesse della naufraga che dopo il due di picche a La Pupa e il Secchione Show di Gianmarco Onestini e quel rapporto di amicizia mai decollato con Alessandro Iannoni, sembra voglia porsi proprio sulla traiettoria di Cupido e lasciarsi colpire dalla freccia dell’amore.

Maria Laura De Vitis, non solo uomini nella sua vita sentimentale: "Se ho mai baciato una donna nella mia vita? Sì certo, l'ho fatto sì e più di una volta anche. Se sono bi? No, quello no, però è capitato di baciare delle ragazze.", la confessione della naufraga che tra una parola e un'altra poi ammette per chi sembra essersi una cotta. (Maria Laura De Vitisi in lacrime).





Maria Laura De Vitis continua: “Con quale ragazze dell’Isola lo farei? Con Luca sì sono sincera”. Nome fuori per la naufraga che lo ammette davanti a tutti. “Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi”.

Ironia mista a verità, Maria Laura De Vitis prosegue a parlarne con il diretto interessato senza lasciarsi sfuggire nulla: “Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? […] Dai vedremo in futuro cosa succederà. Poi ti dirò se sei un bello che balla o il contrario”.

E a proposito della confidenza di Maria Laura De Vitis, anche un’altra naufraga ha esternato dubbi avuti in passato sul proprio orientamento sessuale, ovvero Mercedesz Henger: “No, non avrei una relazione con una donna, ad oggi no sono sicura. Ho avuto anche io il mio periodo dove ho avuto dei dubbi, ma ad oggi ti dico di no. Sì in passato c’ho pensato e avevo il dubbio, ma adesso sono sicura e non mi piacciono le donne da quel punto di vista“.

