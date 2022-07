“Non doveva accadere”. Guenda Goria, continua il momento no: la confessione dopo l’intervento

Guenda Goria, dopo l’operazione nuove rivelazioni sulla tv. In questi giorni sta affrontando una difficile convalescenza. “Amici, sto cercando di riprendermi anche se sto facendo più fatica di quello che dovrei – ha detto Guenda Goria ai suoi fan con voce fioca e il volto ancora provato – Mi stanno facendo degli altri accertamenti, ho la pressione troppo bassa e non riesco a camminare bene. Dovrei stare meglio di così a dire la verità, dovevo già uscire invece, vabbè, cerchiamo di capire perché sono così stanca”.



Nei giorni scorsi, per chi non lo ricordasse, Guenda Goria si era sentita male mentre si trovava in un bar ed era finita in ospedale per dei dolori addominali che si era poi scoperto erano causati da una gravidanza extrauterina. La 33enne aveva subito un primo intervento ma, dopo essere stata dimessa, i dolori erano tornati e l’asportazione di una delle tube è diventata necessaria. Un momento difficile superato grazie al compagno Mirko.





Guenda Goria, dopo l’operazione spara a zero: “Fatta fuori dalla tv”



E alla mamma che per prima aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni. “Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene.. grazie davvero a tutti.. l’elenco sarebbe davvero lunghissimo.#medici #infermieri #os ..ho pregato e pensato alla precarietà .. La #separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere #fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I #figli e il loro benessere restano il nostro impegno”. Ma non erano state tutte rose. (Leggi anche “Cancellate, per favore, quei tubi”. Ora Sophia sorride)



Guenda era stata attaccata sui social, accusata di voler spettacolarizzare il momento. Parole rispedite al mittente da Mirko. “E menomale che eravate amiche – ha scritto il fidanzato di Guenda Goria all’indirizzo di Selvaggia Roma – Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”.



Insomma, con le colleghe della Tv non va benissimo. E lei aggiunge un altro particolare: “Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così. Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza. Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato”.

