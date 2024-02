Appena una ventina di giorni fa, in piena notte, le telecamere del Grande Fratello avevano pizzicato Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi a letto mentre parlavano e si mettevano d’accorso con televoto, eliminazioni e nomination. Anita aveva con sé un pezzetto di carta e una penna e aveva mostrato ai suoi amici uno schema che aveva preparato.

“Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“, aveva detto Anita.

Grande Fratello, Anita e Rosy a letto con carta e penna

Subito era scoppiata la bufera, perché c’era chi sosteneva strategia dietro ai loro discorsi e quindi una violazione del regolamento in quanto non è possibile concordarsi prima della puntata. La stessa cosa è accaduta in queste ore, con Anita e Rosy intente a parlare sotto le coperte e a scrivere qualcosa su un pezzo di carta.

Il popolo del web si è accorto di strani movimenti tra Rosy Chin e Anita Olivieri, avvistate sotto le coperte con carta e penna, cosa vietata dal regolamento del Grande Fratello. “Qualcuno riferisca a Rosy e Anita che non sono ancora passate le due, è inutile coprire il foglio più la penna con il piumone”, si legge su X. “La persona che ha urlato la peggiore edizione ha perfettamente ragione. Le regole non rispettate,hanno giocato sempre uno contro tutti. Giusto l anno sabbatico comunicato in questi giorni. Una riflessione chi ha sbagliato? I piani alti i fandom offensivi hanno portato a questo”.

Qualcuno riferisca a Rosy e Anita che non sono ancora passate le due, è inutile coprire il foglio più la penna con il piumone#grandefratello #gfpic.twitter.com/ehwYvBQc9t — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 18, 2024

“A me comunque sembra che lo facciano apposta. Lo fanno con troppa evidenza. Solo per far incaxxare il pubblico per postare, commentare, è per creare audiance sui social.. non sanno più cosa inventarsi. Poche dinamiche”, si legge sui socia. E ancora: “Rosy vuole uscire e guardavano dal calendario quando avrebbe ipotizzato la cosa come l’altra volta ma siete ripetitivi, noiosi, incompetenti e tagliatori di video a vostro piacimento”.