Come era facilmente prevedibile, l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip ha formato un triangolo con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Infatti la nuova breve avventura nella casa più spiata d’Italia da parte dell’ereditiera (resterà solo per qualche giorno, una breve vacanza) ha scombinato i già precari equilibri dei due vipponi. Va detto che quando Ginevra Lamborghini era una concorrente aveva stretto un forte legame con Spinalbese e tra i due il feeling è evidente.

Appena arrivata in casa, i vipponi hanno tempestato di domande Ginevra Lamborghini sul suo status sentimentale. Antonella Fiordelisi ha preso la palla al balzo è ha detto: “Ma sei ancora fidanzata?”. Dopo un momento di gelo Ginevra ha risposto: “Che palle ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall’esterno. Fatevi i ca**i vostri””. La risposta con tono scherzoso è stata ben digerita dalla spadista.

Leggi anche: “Devo dirti questa cosa di Ginevra”. GF Vip 7, Attilio parla ad Antonino. La sua reazione





GF Vip, Oriana Marzoli messa in guardia da Guendalina Tavassi

Nel frattempo su questi temi è intervenuta Guendalina Tavassi in una intervista al web format parallelo del Grande Fratello vip, il GFvip party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. La sorella di Edoardo non lesina dichiarazioni sulla re-entry nella Casa, menzionando non solo Ginevra Lamborghini, ma anche Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Quest’ultimi di recente sono passati al centro del gossip per un allontanamento di lui dalla modella dopo la passione esplosa nella Casa.

“Mah Oriana… porella… già si è bruciata una chiappa… si brucerà per davvero – esordisce con il suo inconfondibile sarcasmo Guendalina Tavassi -, poi che altro dire di lui. Lui l’ha richiesta più volte”. Secondo la 36enne romana ci sarebbe lo zampino di Antonino Spinalbese sul nuovo ingresso al GF Vip di Ginevra Lamborghini anche perché lui più volte si è detto legato alla sorella di Elettra Lamborghini, anche dopo la squalifica della gieffina ereditiera.

Ma con chi dormirà poi, ma soprattutto partirà subito nella direzione che ci aspettiamo?, è la domanda che formula Soleil Sorge. “Secondo me sarebbe troppo scontato”, risponde Guendalina Tavassi. Pertanto secondo lei Ginevra Lamborghini potrebbe non provarci subito con Antonino e quindi far passare qualche giorno per far esplodere il triangolo con Oriana Marzoli.