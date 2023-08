Se n’è parlato per un mese intero e ora è arrivata la conferma ufficiale. Greta Rossetti di Temptation Island ha avuto davvero un rapporto intimo con un personaggio famoso. A dire tutto è stata la fidanzata di Mirko Brunetti sul social network TikTok. Qui ha caricato un video nel quale ha finalmente raccontato tutta la verità e ha risposto a muso duro agli hater, che in queste settimane l’hanno attaccata davvero senza mai fermarsi.

Greta Rossetti di Temptation Island ha realmente avuto una storia con un personaggio famoso, precisamente un attore, e non si è saputo fino a poco tempo fa quando era stato l’influencer Amedeo Venza a diffondere una foto in cui si vedevano i due. Anche la collega Deianira Marzano aveva detto la medesima cosa e adesso l’ex tentatrice del programma di Filippo Bisciglia ha finalmente parlato in maniera definitiva.

Leggi anche: “L’hanno vista a cena con lui”. Greta di Temptation: pioggia di critiche sulla fidanzata di Mirko





Greta Rossetti di Temptation Island è stata davvero con un personaggio famoso

In particolare, Marzano aveva saputo tutto dalla sorella di una make-up artist, che ha una conoscenza con la mamma di Greta Rossetti di Temptation Island. Questo personaggio famoso è un bellissimo attore, che ha conquistato il gradimento del pubblico soprattutto grazie ad un film di enorme successo. Lei ha condiviso quello scatto dei due e ha deciso di polemizzare con coloro, che la accusano di voler trarre vantaggio da questa sua ex love story.

Greta è stata legata all’attore Michele Morrone della pellicola 365 giorni. Queste le sue parole su TikTok: “Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?”. Ma le critiche non si sono arrestate.

Alcuni utenti hanno infatti scritto a Greta: “Sì, non cercavi visibilità però sei andata a Temptation”, “Da Michele a Mirko, mah”, “Mamma mia, povero Mirko”, “Ma perché biascichi?”, “In teoria chi va a Temptation Island ci va per avere visibilità, non per cercare marito”.