Bufera totale su Greta Rossetti di Temptation Island 2023. La ragazza, che è attualmente fidanzata con Mirko Brunetti, il quale ha lasciato l’ex fidanzata Perla per legarsi alla tentatrice, è finita nel vortice delle polemiche perché è stata paparazzata a cena insieme ad un suo precedente fidanzato. Quest’ultimo è tra l’altro noto al pubblico per aver partecipato ad una trasmissione di Canale 5. E lei è stata adesso costretta a intervenire.

Dopo aver letto di tutto su di lei, Greta Rossetti di Temptation Island ha fornito le sue spiegazioni, anche perché c’era già chi temesse conseguenze negative con Mirko. Ha spiegato nei minimi particolari il rapporto che ha con questo ex, nonostante avesse subito esordito dicendo che non le piace assolutamente dover dare delle giustificazioni su ciò che decide di fare nel suo privato. Ma alla fine ha voluto ugualmente mettere in chiaro la vicenda.

Greta Rossetti di Temptation Island, fidanzata di Mirko, a cena con l’ex famoso

Dunque, Greta Rossetti di Temptation Island, una volta che la questione stava diventando ormai parecchio spinosa, ha rotto il silenzio. La partner di Mirko ha esclamato nelle Instagram stories: “Di solito non mi giustifico perché sono problemi miei. Non porto rancore nei suoi confronti anche perché quella mia e sua non è stata una storia di cinque anni. Ci siamo frequentati a gennaio e febbraio e a marzo siamo rimasti amici“.

La giovane è stata avvistata dai paparazzi con l’ex UeD Eugenio Colombo, ma non ci sarebbe nulla di segreto dietro questo incontro: “Siamo rimasti in buonissimi rapporti subito dopo. Finita la nostra frequentazione, quindi ormai a fine febbraio noi ci sentivamo tutti i giorni. Lui mi parlava delle sue frequentazioni e io delle mie ma perché siamo amici, qual è il problema? Ma se avessi qualcosa da nascondere andrei in un posto pubblico? É venuto in Sardegna, conosce Mirko, conosce la mia famiglia, è come se fosse di casa. Qual è il problema?”.

Infine, ha anche rispedito al mittente le voci relative al fatto che fosse scomparsa insieme ad Eugenio per non farsi vedere dai paparazzi: “Ci siamo semplicemente alzati un attimo per parlare con il proprietario, amico di Eugenio. Dopo questo breve sfogo, che tanto non ce la farete ad innervosirmi, siete talmente tanto con un cervello limitato che neanche vi sto più ad ascoltare. Anzi, sbaglio a giustificarmi, infatti basta. Pensate, vedete quello che volete, la vita è la mia e me la vivo come voglio io“. Vedremo se la storia sarà chiusa qui o meno.