“No, non ci vado”. GF Vip 6, il volto della tv si tira indietro: doccia fredda per Alfonso Signorini

Brutta notizia per Alfonso Signorini, alle prese con l’organizzazione della sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. In questi giorni sono emerse tantissime notizie positive sul reality show, che andrà in onda da settembre su Canale 5. Si è parlato di tantissimi nomi, da Giucas Casella a Manila Nazzaro passando per Moreno, Luca Vismara e Sandra Milo. Tante candidature o contatti che starebbero aumentando di ora in ora. Eppure adesso c’è chi invece avrebbe deciso di rifiutare totalmente ogni proposta.

Prima di parlarvi di questo no clamoroso, nella prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ potrebbero entrare in scena le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Ma chi sono? Per chi non le conoscesse, sono le pronipoti dell’ultimo imperatore della storia dell’Etiopia, il cui trono gli è stato tolto nel lontano 1974. Per quanto riguarda Jessica Hailé Selassié, ha nel suo curriculum la partecipazione alla seconda edizione di ‘Riccanza’. Vedremo cosa potranno combinare nella Casa.

Dunque, sono emersi tantissimi ipotetici concorrenti e uno di questi sembrava avere grossissime possibilità di prendere parte al ‘Grande Fratello Vip’. Invece l’esperto di gossip e televisione nonché influencer, Amedeo Venza, ha comunicato che questo personaggio si sarebbe tirato indietro durante una diretta social con i suoi fan. Una grande delusione per molti di loro, che speravano già di rivederlo nel piccolo schermo, visto che solo fino a qualche giorno fa è stato assoluto protagonista in un programma.





La notizia riguarda il concorrente dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’, Tommaso Eletti. Si era vociferato con forza del suo approdo nella Casa più spiata d’Italia, invece Venza ha svelato che alla domanda se davvero potesse ritornare in tv a stretto giro di posta, avrebbe replicato: “Ancora con questa domanda, non vado al Grande Fratello Vip”. Ha quindi chiuso la porta in faccia a Signorini, che ora dovrà cercare qualcun altro per riuscire a comporre un cast che sia all’altezza della situazione.

Il 21enne romano aspirante maestro di snowboard ha partecipato al viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia per volere della fidanzata 40enne, stanca della sua “gelosia patologica”. Ma ha finito per lasciarsi tentare dalla single Giulia al villaggio e Valentina ha chiesto a Filippo Bisciglia il falò di confronto immediato e poi deciso di uscire dalla trasmissione da sola, senza dunque Tommaso.