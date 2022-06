Grande Fratello Vip 7, i primi nomi dei concorrenti. Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando in queste settimane per allestire il cast della nuova edizione del reality. Si riparte a settembre per capire chi sarà il successore di Jessica Selassié e quali saranno gli altri vipponi dentro la Casa. Secondo quanto riportato dal portale “Pipol Tv” è già possibile fare un elenco dei concorrenti, tra cui dovrebbe esserci pure Antonella Fiordelisi, ex spadaccina oggi modella e influencer.

Al GF Vip 7 tra i concorrenti dovrebbe esserci Antonella Fiordelisi. La sportiva è stata al centro del gossip per alcuni apprezzamenti di Gonzalo Higuain e poi è stata tentatrice a Temptation Island e corteggiatrice a UeD. Tra i suoi ex figurano Ignazio Moser e Francesco Chiofalo. Non è la prima volta che il nome di Antonella viene accostato al GF Vip. In passato aveva già fatto dei provini ma non era mai stata presa. Ora, invece, pare che gli autori abbiano detto sì.





GF Vip 7, l’elenco dei primi sette concorrenti

Antonella Fiordelisi, possibile concorrente al prossimo GF Vip 7, ha fatto parlare anche per una lite con Elisabetta Gregoraci. Pare che quest’ultima si sia risentita per le attenzioni social dell’ex Flavio Briatore. Comunque, in base alle indiscrezioni di questi giorni, è possibile fare un elenco dei primi sette concorrenti al Grande Fratello Vip 7.

Tra i possibili vip protagonisti della prossima edizione del GF Vip ci sono Antonino Spinalbese, (ex di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì), la cantante Gigliola Cinquetti (che ha 74 anni) e Federico Fashion Style. Poi Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso) e Asia Gianese (influencer balzata agli onori della cronaca per aver parcheggiato l’auto sul sagrato del Duomo di Milano). Infine, oltre ad Antonella Fiordelisi, ecco spuntare il nome dell’attore a luci rosse Max Felicitas, ritenuto l’erede di Rocco Siffredi.

TvBlog ha fatto sapere che il Grande Fratello Vip 7 inizierà il 19 settembre. Secondo i rumors è stato lo stesso Alfonso Signorini a chiedere a Mediaset di far slittare la data di inizio per poter avere un pubblico più ampio. Due le dirette settimanali, il lunedì e il giovedì sera. Mistero invece sugli opinionisti. Sicuramente non ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, al loro posto erano stati fatti i nomi di Amanda Lear e Katia Ricciarelli. Ma pare che le trattative non siano andate in porto.

“Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli