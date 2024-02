Grande Fratello, Beatrice e Massimiliano di nuovo vicini. Negli ultimi giorni i nervi dell’attrice sono stati messi a dura prova. L’ennesimo attacco da parte del ‘branco’ nonostante gli interventi di Alfonso Signorini l’hanno fatta crollare. A Letizia che cercava di consolarla Beatrice ha spiegato di essere arrivata davvero al limite.

Recentemente inoltre sono tornate le tensioni anche con Massimiliano Varrese che in qualche occasione ha difeso la collega. Il loro rapporto è stato sempre caratterizzato da alti e bassi, grandi scontri, ma anche teneri avvicinamenti. I due si temono, ma per molti versi si ammirano anche. L’ultimo video su loro due sta facendo parecchio discutere.

Beatrice e Max, nuova fase del rapporto? I dubbi del pubblico

Pochi giorni fa Beatrice Luzzi tramava per far eliminare Massimiliano Varrese. Invece alla fine ad uscire è stato Vittorio e per l’attrice è stato un brutto colpo anche se i rapporti col modello negli ultimi tempi si erano raffreddati. E che dire degli attacchi di Max a Bea: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva “più smucini il secchi di ca**a e più puzza”. Diceva così e aveva ragione” parole che hanno creato scalpore.

Adesso, però, sembra che sia tornato il sereno tra i due. In un video li vediamo scherzare e ridere con Massimiliano che prende in braccio Beatrice. Risate e grida di gioia fanno da cornice ad una nuova fase dei rapporti tra i due?

C’è chi non crede all’autenticità di questa scena. E molti puntano il dito proprio contro Massimiliano Varrese che già in altre occasioni si era mosso con fini strategici: “Ha ancora la lingua Varrese??? Chiedo x un amico 🤣🤣🤣 falsissimo e crede di ripulirsi così?? Io non dimentico e non dimentico neanche che dopo questi momenti l’ha “accoltellata” alle spalle sempre!!!“. Come stanno le cose secondo voi?

