Grande Fratello, Varrese difende Beatrice e accusa Vittorio. L’eliminazione del modello fa ancora discutere dentro la Casa. L’evento ha provocato un radicale cambiamento delle posizioni dei concorrenti. Da un lato c’è stato chi ha accusato Beatrice di aver provocato l’uscita di Vittorio, dall’altro chi l’ha difesa. Tra questi ultimi anche Simona Tagli, inizialmente entrata come antagonista dell’attrice.

Simona Tagli ha difeso Beatrice e accusato le sue detrattrici, Perla e Greta. Sulla prima ha detto: “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria“. Sulla seconda: “Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei”. E anche Massimiliano Varrese ha detto cose interessanti e inattese sulla vicenda.

La riflessione di Varrese sull’uscita di Vittorio

“La responsabilità se è uscito è di Vittorio – ha detto Massimiliano Varrese – Avendo vissuto Vittorio in tutte le salse, mi ci sono scontrato e chiarito… abbiamo avuto un rapporto profondo. Ho imparato tanto da lui, come persona e come uomo. Lo ringrazio di questo, ma Vittorio è responsabile delle sue azioni, delle cose dette e soprattutto non dette con chiarezza. È sempre rimasto in bilico, non ha mai avuto coraggio di prendere una posizione quando c’era da prenderla in un modo o nell’altro”.

“La nomination fa parte del gioco – ha detto ancora Massimiliano – si viene nominati, ma la responsabilità di quello che vede il pubblico è nostra. Siamo responsabili di quello che diciamo e no. Chi qua dentro è sempre incerto e non si espone se ne va a casa, questa è una regola che abbiamo constatato. Cerchiamo di riprenderci un attimo e capire le cose come stanno. A tutti dispiace, però Vittorio ha le sue responsabilità. Ha preso decisioni nell’ultima settimana, è stata una sua decisione!”.

13 febbraio 2024 e io mi devo ritrovare seduta sul divano a fare un applauso a Massimiliano Varrese per questa analisi sull'uscita di Vittorio



Ma questi ragazzi possono essere così dissociati tanto da non capire mai niente?#grandefratello #gfpic.twitter.com/vtJxA2I2xy — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 13, 2024

Il discorso di Massimiliano Varrese ha trovato d’accordo molti concorrenti e anche dal pubblico in tanti si sono espressi favorevolmente anche se sorpresi. In molti non si aspettavano che l’attore si sfilasse dal gruppo che ha attaccato Beatrice. Anche Rosy Chin ha riconosciuto che “Max e Beatrice sono stati gli unici a stargli tanto vicino quando tutta la casa non lo comprendeva” riferendosi ovviamente a Vittorio.

