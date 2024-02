Grande Fratello, nuovo malore per Giuseppe Garibaldi: paura nella Casa. È successo nella mattinata di oggi 13 febbraio. Solo una settimana fa il concorrente aveva fatto il suo ritorno in studio dopo un primo malore che aveva costretto la produzione a chiamare un’ambulanze a trasportare il ragazzo in ospedale dove, tra l’altro, era stato costretto rimanere una notte in osservazione. A spiegare cosa fosse successo era stato proprio Garibaldi al momento del suo ritorno.

>> “Ce lo siamo tolti di torno!”. Uomini e Donne, il chiacchierato protagonista lascia dopo una lite con Gianni Sperti: “Finalmente si respira”

“Ho mangiato pochissimo, non ho pranzato e mi sono messo sul tapis roulant a correre ad alta velocità. Poi mi sono sentito male”, aveva raccontato. Aggiungendo poi “Mi sono messo a letto e quando mi sono svegliato ho capito che qualcosa non andava. Sono andato in bagno e sono svenuto. Devo ringraziare oltre i miei coinquilini, anche lo staff medico tutto. La dottoressa del GF, tutti gli autori, il pronto soccorso, l’ambulanza perché mi hanno soccorso”.





Grande Fratello, nuovo malore per Garibaldi: “Fatelo uscire”

Tutto sembrava risolto ma stamani Garibaldi è stato colpito di nuovo da un malore, sembra, molto simile. A quanto di apprende Garibaldi si sarebbe sentito male di nuovo in bagno. Pare che sia stato colpito da conati di vomito molto violenti. Racconta Gossipetv come: “A quanto pare, Giuseppe è stato prima raggiunto da Stefano e successivamente da Anita, che l’ha portato immediatamente in confessionale”.

“Stando a quanto raccontato in Casa, Garibaldi starebbe mangiando molto poco e questo gli avrebbe provocato nausea e vomito”. Non appena si sente un concorrente annunciare che Garibaldi ‘sta di nuovo male’ è scattata la censura. Intanto è stato visitato da un medico. E sui social fioccano le polemiche. Su X sono tantissimi i commenti: “Ma perché non fare uscire Garibaldi? Non è possibile che stia di nuovo male”.

In bocca al lupo a #Garibaldi

Speriamo che non sia nulla di che e che possa rientrare nella casa (nel caso in cui sia uscito) o che comunque si riprenda al più presto

La salute non è un gioco#GF#GrandeFratello — Vivo & Vegeto (@InsideUnknown00) February 13, 2024

E ancora: “Bene, salutiamo Giuseppe che sta di nuovo male. Mandatelo a casa perché è chiaro che non riesce più a tenere lo stress”. Sono in molti a pensare che Garibaldi non possa più continuare e che abbia bisogno di riposo dopo un periodo di stress così intenso.