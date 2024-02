Grande Fratello, urla fuori dalla Casa per Perla. Nell’ultima puntata di ieri, lunedì 26 febbraio, sono stati affrontati diversi argomenti e in particolare si è parlato del comportamento di Perla Vatiero. La ragazza si è molto avvicinata ad Alessio Falsone, ma ha dichiarato: “Io non penso di aver superato il limite perché non c’è stato nessun contatto fisico. Ho dei limiti”.

Dal canto suo Mirko Brunetti, presente in studio, è apparso un po’ infastidito dall’atteggiamento di Perla soprattutto dopo che entrambi si sono dati un’altra possibilità: “Rimango a quello che ci siamo detti e sono certo e felice della scelta che ho fatto. Io mi fido di lei, ci siamo detti ti amo e io la sto aspettando. Spero che Perla continui a ragionare con la propria testa”. Su quest’ultima frase è nato un vero e proprio caso.

Leggi anche: “Ecco cosa ho scritto ad Alessio sul braccio”. Grande Fratello, Perla confessa davanti a Mirko





I Perletti avvisano Perla, ma Greta e Sergio fanno finta di nulla

A chi si riferiva Mirko quando invita Perla a non farsi condizionare? Beh in queste ore è spuntato fuori un video in cui Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si trovano in giardino da soli. Ad un certo punto iniziano a commentare quello che hanno sentito da fuori della Casa: qualcuno ha urlato un messaggio preciso.

“Perla stai lontana da Greta”, questo avrebbero urlato alcuni fan dei Perletti fuori dalla Casa. Dunque con ogni probabilità anche Mirko si riferiva proprio a Greta quando ha invitato Perla a pensare con la propria testa e non ascoltare gli altri. La certezza ce la danno proprio Greta e Sergio. Quest’ultimo dice: “Oh, sono venuti subito”. Ma Greta lo invita a non dire nulla.

Mi sono fatta infinocchiare da questo finto angelo per un brevissimo periodo di tempo? SI

ME NE VERGOGNO? ASSOLUTAMENTE SI

Questa è una volpe altro che 🦊#Perletti

pic.twitter.com/olvo04Edum — Eli 🫀 (@mnsr11_) February 27, 2024

“Non dire nulla, fidati di me – le parole di Greta a Sergio – che ci scaviamo la fossa…”. Sergio non sembra aver compreso il discorso di Greta e così lei aggiunge: “Stasera ce l’aveva con me (Mirko, ndr). Lo conosco, sì sì”. Insomma Mirko si sarebbe riferito proprio a lei e i Perletti avrebbero cercato di avvisare Perla, ma Greta e Sergio, pur sentendo le grida, hanno fatto finta di niente per difendere i propri interessi. Tutto regolare?

“Stanca di tutto questo”. Grande Fratello, lo sfogo nella notte: tensione tra Letizia e Paolo