Grande Fratello, nuova puntata e nuove rivelazioni. Tra i tanti argomenti trattati Alfonso Signorini non poteva non approfondire l’avvicinamento di Alessio a Perla. E il tuto è avvenuto sotto lo sguardo di Mirko, seduto in studio insieme agli altri ex concorrenti. “Io non penso di aver superato il limite perché non c’è stato nessun contatto fisico. Ho dei limiti. […] Io in questo momento non mi ritengo fidanzata”, ha spiegato Perla parlando ovviamente del ritrovato rapporto con Mirko.

Che ha poi aggiunto di ritenersi “una persona che sta dando una seconda possibilità a questa relazione. Il resto si vedrà fuori. Il sentimento che provo l’ho espresso, però ci sono tante cose da vedere”. La reazione di Mirko? “Rimango a quello che ci siamo detti e sono certo e felice della scelta che ho fatto. Io mi fido di lei, ci siamo detti ti amo e io la sto aspettando. Spero che Perla continui a ragionare con la propria testa”.

GF. Perla e Alessio: svelata la scritta sul braccio di lui

Questo è ciò che Mirko ha detto in diretta, ma nei giorni scorsi ha spesso manifestato fastidio alla vista di questa grande complicità nata tra Perla e Alessio. In settimana i due sono stari molto vicini al punto che più di qualcuno ha visto qualcosa di più di un’amicizia.

Una scena in particolare ha destato sospetti e fatto nascere insinuazioni di ogni topo: quando lei ha deciso di giocare un po’ con il coinquilino e in cucina gli ha scritto qualcosa sul braccio. Non si è visto cosa e quindi Alfonso Signorini, che ha voluto vederci chiaro, ja chiesto ai diretti interessati perché Perla abbia sentito l’esigenza di scrivere qualcosa sul braccio di Alessio.

Perla, Mirko… e Alessio. Un nuovo avvicinamento che ha generato certamente gelosia. Come la prenderà Mirko e quali saranno le motivazioni di Perla? #GrandeFratello pic.twitter.com/enYbuSGDs2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

"Ci siamo detti Ti Amo e io la sto aspettando…" ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/iC1oLK2ftD — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

“Cosa hai scritto, ma è un vizio che avete?”, ha chiesto il conduttore. E dopo qualche risatina sia Perla che Alessio hanno sciolto l’arcano: “‘Sei un palo’, perché poco prima in gruppo scherzavano. Ma niente di più”, la scritta sul braccio. Insomma, era solo un momento di gioco. Nessuna malizia.