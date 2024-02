Paolo e Letizia, secondo molti la storia è agli sgoccioli. Le ultime affermazioni della fotografa dopo la puntata non lasciano dubbi. È stato solo uno dei tanti colpi di scena andati in onda nel corso della puntata di ieri, lunedì 26 febbraio, del Grande Fratello. Beatrice è stata scelta come prima finalista dal pubblico e Simona Taglia ha ricevuto la visita a sorpresa della figlia. Un momento molto toccante seguito dal pubblico con molto interesse al pari del riavvicinamento tra Garibaldi e Beatrice.

Garibaldi che ha detto: “Non nego che se ci siamo messi insieme, qualcosa c’è. Stando qui da sei mesi non è che svanisce da un momento all’altro. Dentro di me c’è un sentimento, una magia. Le ho detto di lasciarsi alle spalle quello che è successo, ma negli ultimi giorni ci siamo riavvicinati. Ci abbracciamo ogni giorno, le ho detto di goderci questo finale insieme“.





Grande Fratello 2023, Letizia e Paolo sempre più distante

Ma Beatrice vuole andarci con i piedi di piombo: “Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura”. Garibaldi che ha raccolto anche lo sfogo di Letizia.

Che dice: “Paolo è pesante! L’altra volta si è offeso solo perché ho chiesto a Marco di passarmi il calice di vino, invece, di chiederlo a lui. È un pesantone!”. Garibaldi ha tentato di difendere l’amico: “Noi uomini ci impuntiamo su delle piccolezze”. Ma è stato come gettare benzina sul fuoco: “Non vuol dire che avete ragione! Dite delle cose insensate! Date tutti ragione a Paolo e mai a me!”.

“Paolo è pesante! Te ne rendi conto?! Io voglio vivere di leggerezza. Ho già i miei problemi”, ha aggiunto. Poi è stato lo stesso Paolo ad intervenire: “Non è questione di pazienza. È amore. Io sbaglio perché mi tengo tante cose dentro e poi esplodo”. La ragazza bipassa questo pensiero e afferma: “Tranne Max tutti danno ragione a Paolo. Siete amici di Paolo, non siete miei amici! Io sono una donna, ho i miei valori! Siate equi oppure non vi mettete in mezzo!”.