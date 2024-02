Il mondo del gossip è in subbuglio in queste ore perché potrebbe essere nata una nuova coppia vip alquanto interessante. Lei è Oriana Marzoli, che avrebbe trovato un nuovo fidanzato. Si è parlato tantissimo in questi mesi del tira e molla con Daniele Dal Moro, ma ora con quest’ultimo le cose sarebbero andate definitivamente male e la giovane avrebbe già trovato consolazione altrove.

Messa da parte la storia con Daniele, Oriana Marzoli è stata adesso beccata con colui che potrebbe essere il nuovo fidanzato. L’uomo è diventato celebre perché è stato coinvolto nelle vicende sentimentali di Ilary Blasi, proprio in occasione della fase di separazione dall’ex Francesco Totti. Quindi, si starebbero incastrando tanti fattori decisamente incredibili.

Leggi anche: “Sei fidanzata con Tedua?”. Presa alla sprovvista, Emma Marrone è costretta a rispondere





Oriana Marzoli, nuovo fidanzato dopo Daniele Dal Moro? Ecco le prove

Come ricostruito dal sito Isa e Chia, ma anche da un altro esperto gossip, Oriana Marzoli è stata a cena con colui che sarebbe il suo attuale nuovo fidanzato e l’amica di lei, Antonella Fiordelisi, conosciuta al GF Vip. Le immagini dei tre risalirebbero a sabato 24 febbraio, mentre si trovavano nella città di Milano per la Fashion Week. In una foto pubblicata dalla venezuelana, si è intravista una mano che apparterrebbe al ragazzo in questione.

Ma non è tutto perché i due presunti partner si sono seguiti anche su Instagram dopo questa cena milanese. Dunque, Oriana potrebbe essere legata a Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe avuto una storia anche con Ilary Blasi. L’influencer Amedeo Venza ha successivamente confermato la notizia: “Fonti attendibilissime fanno sapere che Oriana e Iovino si stanno frequentando! Finita definitivamente con Daniele!!”.

Tra l’altro Daniele Dal Moro aveva commentato le indiscrezioni, ma poi aveva deciso di cancellare il post che sembrava proprio indirizzato ad Oriana: “Milano non è Madrid, io conosco molte persone!“. Vedremo se la Marzoli e Cristiano Iovino confermeranno o meno la relazione.