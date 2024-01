Grande Fratello, caos fuori dalla Casa, la produzione è stata costretta ad alzare la musica per evitare che il pubblico sentisse. Intanto cresce l’attesa per la prossima puntata. In nomination ci sono quattro concorrenti, Sergio, Beatrice e Federico a cui si aggiunge, a seguito di un procedimento disciplinare, Stefano. A proposito di Beatrice, contro di lei ha avuto parole di fuoco Perla. “Se riesce ad averti sotto controllo bene, altrimenti nulla”.

“Ora punta me, sta trovando il momento giusto per attaccarmi e fare una questione con me. Ma io gliela do, io glielo dico, vieni… fallo. Non tengo nulla da fare. Mi fa passare il tempo. In qualche modo li devo passare questi due mesi. Senti la tensione? Sì ma lei non ha capito proprio nulla. Mi faccia passare il tempo, mi venga a stuzzicare. Io ho altri problemi nella vita ho 25 anni. Se lei non ha problemi e pensa a fare solo queste cose, allora il problema è suo e non mio”.





Grande Fratello, urla e insulti fuori dalla Casa

Nella prossima puntata ne vedremo delle belle mentre il pubblico chiede la squalifica di Garibaldi. Richiesta che sembra lasciare il tempo che trova visto che il concorrente ha ben poche responsabilità. Cosa è successo? In rete si è diffusa la notizia che alcuni parenti di Garibaldi abbiano insultato da fuori Beatrice (o forse la produzione, non è ancora chiaro).

A far pensare che ad urlare possano essere stati parenti di Garibaldi è il confronto che il bidello siciliano ha con Varrese che spiega: “Ne hanno sparate tre o quattro in calabrese, li hanno zittiti”. Certo è che il momento è stato molto poco gradito agli inquilini con Rosy che, ore dopo, è tornata sull’argomento spiegando come non si sia trattato di un momento particolarmente edificante.

No vabbè ecco perché li hanno azzittiti e messo la musica #GrandeFratello pic.twitter.com/JUwvYiSFSq — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 23, 2024

I parenti di Peppe hanno urlato parolacce ecco perché il GF metteva la musica #grandefratello e sappiamo già verso di chi 🤡 pic.twitter.com/w6WMYi5leK — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 22, 2024

Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più di quanto realmente successo. Scrive Novella 2000 come: “Qualcuno sostiene che le brutte parole non fossero rivolte a Beatrice ma al Grande Fratello in generale. Tutto ciò non renderebbe meno grave la situazione, ma è un’altra ipotesi su ciò che sarebbe capitato. Diversi utenti continuano a chiedere la squalifica del gieffino, ma per il momento non sappiamo cosa succederà”.