Grande Fratello, Beatrice nel mirino della sorella di una concorrente. Più volte l’attrice è finita al centro delle attenzioni del pubblico. Di fronte ad una massa che la adora ci sono ovviamente pure tanti spettatori che la criticano. D’altra parte con un carattere così deciso era inevitabile diventare oggetto di discussione sui social. Nelle ultime settimane, in particolare, la famiglia di una gieffina si è messa in mostra.

Con numerose interviste e messaggi social la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ha fatto parlare di sé e dei suoi commenti. Tanto da diventare un personaggio e da essere, a quanto pare, invitata dallo staff dell’Isola dei Famosi. Ha rifiutato, ma la popolarità intanto cresce. Anche il fratello dell’ex tentatrice, Josh, si è fatto sentire a favore della sorella in più di un’occasione. Ed ora è arrivato il turno della sorella di Greta, Loren.

La sorella di Greta, Loren, ha attaccato in particolar modo Beatrice Luzzi: “Non mi sono piaciuti molti dei suoi atteggiamenti. Ritengo che avrebbe dovuto dare il buon esempio essendo una donna adulta e soprattutto una mamma ma spesso si è messa contro i ragazzi della casa in modo infantile e senza far comprendere loro l’errore che commettevano”.

E ancora: “Per me è incommentabile, a partire dal fatto che si è permessa di esprimere un’opinione fuori luogo nei confronti del rapporto tra mia madre e mia sorella. Penso che si sarebbe dovuta sciacquare la bocca tantissime volte prima di parlare, al posto dei concorrenti della casa sicuramente io non sarei stata così calma nel rispondergli… forse si sarebbe dovuta trovare una persona come me davanti. Non ho altre parole per questa donna”.

Su Sergio D’Ottavi la sorella di Greta ha detto: “Se una volta uscita dal programma mia sorella riterrà Sergio la persona adatta a lei vorrà dire che ci sarà sicuramente l’occasione in cui lo conoscerò! Non sono preclusa al conoscerlo, dipenderà tutto dalla volontà di mia sorella. Spero pensi bene alle sue scelte e alle conseguenze e non agisca d’istinto che delle volte inganna”.

Infine sull’ex di Greta Mirko Brunetti: “Conobbi Mirko fin da subito e instaurai con lui un bellissimo rapporto, ci siamo confidati l’un l’altro molte cose, per me è stato come un fratello e mi ha insegnato molto. Ci sono rimasta male per alcuni suoi atteggiamenti perché ritengo di non c’entrare niente nella dinamica tra lui e mia sorella. Da quando è finita con Greta purtroppo non ho più avuto modo di sentirlo, mi è dispiaciuto molto ma rispetto la sua decisione e niente gli ho voluto tanto bene”.

