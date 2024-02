Grande Fratello, la gaffe di Paolo Masella. Come molti sanno all’interno della Casa il giovane macellaio romano ha intrapreso una relazione con la fotografa Letizia Petris. I due hanno avuto diversi alti e bassi, anche se recentemente la concorrente ha manifestato alcune perplessità sul comportamento del suo fidanzato. Ad esempio una sera Paolo ha preferito restare solo in disparte mentre gli altri si divertivano.

“Non funzionano così i rapporti. Con me dovresti parlarci” le parole di Letizia. Ma Paolo è rimasto sulle sue: “Vai, non ho niente voglio stare un po’ solo, mi va di stare un po’ da solo, così. Non ho niente, voglio stare da solo, vatti a divertire e non perderti questo momento. No, niente. Rifletto su tutto, in generale Letizia, vai tranquilla. Non ho niente nei tuoi confronti, ho dubbi su me stesso“. Nelle ultime ore lo stesso macellaio si è reso protagonista di una gaffe clamorosa.

Leggi anche: “Vai, voglio stare solo”. Grande Fratello, Paolo e Letizia, il faccia a faccia finisce male





La gaffe di Paolo, Greta e Giuseppe su Trieste

Di tanto in tanto l’addetta social Rebecca Staffelli cattura alcuni momenti esilaranti dentro la Casa. Stavolta il tema è geografico. Giuseppe Garibaldi chiede a Greta Rossetti dove si trovi Trieste. Inizialmente l’ex tentatrice risponde in Trentino Alto Adige, ma poi si rende conto di essersi confusa con Trento. Nel frattempo Giuseppe si sganascia dalle risate.

Nel frattempo arriva Paolo Massella che prima ci pensa un po’ su poi spara: “Trieste sta in Toscana“. Boom! Inevitabili le grasse risate da parte di Giuseppe e Greta che, pure se non hanno ancora risolto il mistero, sanno che Trieste non si trova affatto in Toscana. E Paolo rimane lì, con un sorriso ingenuo stampato in faccia.

Alla fine Greta dice Friuli Venezia Giulia, ma resta col dubbio perché Giuseppe continua a riderle in faccia: “Io sono indecisa fra il Friuli e il Trentino… Poi anche lui fa: “Trieste a me sembra Friuli”. A questo punto per la prova budget la stessa Rebecca potrebbe lanciare la sfida proprio sulla geografia. Chissà quali altri perle potrebbero regalarci i concorrenti nella Casa. Nel frattempo sui social si sprecano i commenti negativi degli spettatori…

“Hai detto una ca**a”. Grande Fratello, Garibaldi ammutolisce Greta: se l’è lasciato scappare