Grande Fratello, nuovo momento no tra Letizia e Paolo. Da qualche giorno il rapporto tra i due fidanzati sta attraversando una fase delicata. Eppure le rispettive dichiarazioni parlano chiaro: “Forse al pubblico sembra assurdo, ma 5 mesi 24 ore su 24 sono come tre anni. Vedo Paolo nella mia vita per sempre” dice lei. Mentre lui non è da meno: “Non posso stare senza di lei, se non la trovo con gli occhi mi sento perso”.

Tuttavia il sentimento non risparmia loro incomprensioni e discussioni. Pochi giorni fa Letizia Petris si è innervosita perché Paolo Massella sentiva la mancanza della mamma. Per questo molti hanno criticato la fotografa. Poche ore fa, invece, il macellaio è stato colto dai dubbi e si è isolato in giardino pensieroso. Leti lo ha raggiunto, ma lui non ha voluto saperne e ha invitato lei a tornare a divertirsi con gli altri.

Paolo pensa al futuro con Letizia, ma poi si isola pensieroso

Inizialmente, confidandosi con Marco Maddaloni, Paolo Massella ha parlato in termini positivi del rapporto con Letizia: “Sarà buona la distanza, sai perché? Perché ormai sei abituato alla certezza quindi quando sarai fuori sarà ancora più bello. Una cosa a cui non sono abituato, perché sono sempre stato single, è che quando lei è nervosa è tosta, tosta”.

“Sempre una colpa c’ha – ha proseguito Paolo – Mi devo abituare a non prenderla quando è nervosa. Uscendo da qui sarà tutto più semplice… Io la vedo più facile perché se riesci a gestire un rapporto in mezzo a tante persone, da soli è più semplice”. E Marco lo ha rassicurato: “Qui stai vivendo un rapporto strano, H24, sempre insieme, persone sempre in mezzo, quando uscirai sarà molto diverso”.

Poco dopo Letizia ha raggiunto Paolo e gli ha chiesto cosa avesse, perché stava in disparte e se ce l’avesse con lei: “Non funzionano così i rapporti. Con me dovresti parlarci”. Ma il macellaio l’ha invitata a tornare in gruppo: “Vai, non ho niente voglio stare un po’ solo, mi va di stare un po’ da solo, così. Non ho niente, voglio stare da solo, vatti a divertire e non perderti questo momento. No, niente. Rifletto su tutto, in generale Letizia, vai tranquilla. Non ho niente nei tuoi confronti, ho dubbi su me stesso“. Di quali dubbi si tratterà?

