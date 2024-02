Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello si sono divertiti grazie a una serie di giochi organizzati che li hanno visti alla prova con la lingua italiana. A condurre due protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini, Anita e Beatrice. Da quando Giuseppe Garibaldi è rientrato in casa dal secondo malore avuto a causa di un forte stress, gli inquilini sembrano aver ritrovato la gioia della condivisione e del divertimento.

Sembrano ormai lontani i momenti difficili vissuti in casa a causa delle continue liti tra Beatrice Luzzi e il resto del gruppo. Dopo la brutta aggressione verbale avvenuta nella ormai famosa gita fuori porta e l’intervento in diretta di Alfonso Signorini, sembra che gli animi degli inquilini del Grande Fratello siano tornati sereni.

Grande Fratello, Max e Alessio prendono in giro Garibaldi ma fanno una figuraccia

Nella serata i concorrenti del Grande Fratello si sono divertiti con una serie di giochi che hanno avuto come protagonista la lingua italiana. Il primo gioco è il classico Nomi, Cose e Città. Due squadre con due lavagne e un contenitore con le lettere dell’alfabeto pescate da Beatrice che, con il cronometro tra le mani, ha controllato il tempo e le parole scelte. Un nome, un oggetto della Casa del GF, una città, un animale e un’altra categoria inventata, di volta in volta differente.

Ogni sequenza completa fa conquistare un punto alla squadra. Il gioco si ripete per 7 manche. Alla lettera C, Garibaldi dice “cesena“, ma subito viene preso in giro da Alessio Falsone e Massimiliano Varrese. “La città, la città. Sembra quando Lino Banfi va a fare l’esame”, dice Falsone, mentre Giuseppe spiega che si tratta di un uccello simile al tordo. A questo punto interviene anche Varrese: “Ma che cos’è la cesena, in Calabria sarà un uccello”.

Giuseppe Garibaldi ha provato a spiegare cosa fosse la cesena, ma i due hanno continuato a prenderlo in giro. E invece Alessio e Massimiliano hanno fatto una figuraccia, perché in realtà la Cesena esiste davvero e come spiegato dal concorrente è proprio un uccello della specie dei turdidi, come il tordo bottaccio. E infatti sui social si legge: “Max e Alessio lo hanno perculato da saccenti ignoranti. D’altronde ci godono a prenderlo in giro. E invece aveva ragione Giuseppe. La cesena è un uccello della famiglia dei turdidi. Bravo, Beppe”.