Al Grande Fratello c’è stato un dialogo nelle scorse ore tra Greta e Garibaldi e tutti sono rimasti spaesati dalle parole del giovane gieffino. Non si è tenuto nulla dentro di sé e ha risposto in maniera diretta alla coinquilina, che ha cercato comunque in tutti i modi di difendere la sua opinione. Ma appunto il bidello calabrese non è stato affatto della stessa idea.

E i telespettatori hanno iniziato a commentare anche con ironia e divertimento questo momento clamoroso al Grande Fratello. Presumibilmente Greta non si aspettava questa affermazione di Garibaldi, che invece ha improvvisamente detto la sua trovando l’appoggio di molti utenti, che sul social network X sono andati assolutamente dalla sua parte e quindi contro la Rossetti.

Grande Fratello, Greta sorpresa da Garibaldi: “Spari cazz***”

Al Grande Fratello il commento di Greta su ciò che ha deciso di fare da adesso in poi ha colto di sorpresa Garibaldi. Lui ha infatti visto un altro percorso fatto dalla compagna di avventura, dunque non si è ritrovato nelle sue parole. Anche se con tono scherzoso, le ha subito fatto notare cosa ne pensasse il 31enne. Vediamo insieme perché le sue parole hanno fatto discutere così tanto.

Greta ha esclamato: “Mai come ora ho bisogno di me stessa e basta“. Ed ecco la sorprendente replica di Giuseppe, che ha lasciato sbigottito il pubblico: “Ma perché spari cazz*** che è da due mesi che pensi solo a te stessa?“. E subito gli utenti di X hanno commentato: “Sbam, così sui denti”, “Il bidello in rivolta, mi sto sentendo male”.

"ma perché spari cazzate che è da due mesi che pensi solo a te stessa"



il bidello in rivolta mi sto sentendo male💀💀 #GrandeFratello pic.twitter.com/H9mO3voak1 — ; (@moonlightfeIix) February 28, 2024

Anche se è sembrato scherzoso, dietro le sue affermazioni potrebbe esserci un fondo di verità. Staremo a vedere se Greta si sentirà davvero offesa oppure no, anche perché successivamente ha confermato il suo discorso.