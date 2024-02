Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sono amici o qualcosa di più? La domanda nasce spontanea di fronte al rapporto che tra i due si è instaurato al Grande Fratello 2023. Dopo cinque mesi e mezzo la pesantezza della reclusione nella Casa più spiata d’Italia inizia a farsi sentire e la ragazza non regge più alcuni atteggiamenti del giovane calabrese.

Da quando Giuseppe sta mostrando un affetto sempre più forte per Anita, più di qualcuno ha iniziato a credere che da parte sua non sia solo amicizia per la gieffina e ora anche lei ha qualche dubbio. Tutto è iniziato quando Garibaldi si è allontanato da Anita e lei si è confidata con Massimiano Varrese. L’attore ha ipotizzato che il bidello potrebbe provare per lei un sentimento di amore e non solo di amicizia.

Grande Fratello, i dubbi di Anita per i sentimenti di Garibaldi

“Forse Giuseppe non si rende ancora conto dell’entità del sentimento che prova per te, Forse non è una semplice amicizia”, ha spiegato Massimiliano. Dello stesso parere è Rosy: “Se dovesse star male per un distacco dopo il programma, forse fai bene a iniziare ad allontanarti da ora” ha suggerito la chef. E dopo le parole dei due sembra che Anita si sia convinta di questo.

Anita si è sfogata con Marco Maddaloni che gli ha fatto capire: “…amicizia, magari da parte sua è qualcosina in più“. I due hanno parlato anche del presunto innamoramento dei due trattato in diretta da Alfonso Signorini: “Quando Alfonso me lo ha chiesto io davvero ci avevo parlato con Giuseppe. Poi lo vedo quando uno è preso da me, me ne accorgo da alcune cose. Con lui però non l’ho mai vista questa cosa. Quindi quando Alfonso ce l’ha chiesto io ho risposto: ‘Vorrei dirti di sì, ma non lo percepisco’”.

Beatrice ha spoilerato questa dinamica a dicembre ed è stata messa in croce da loro stessi, che ridere pic.twitter.com/Sg3eRco6D1 — fm (@La_gazzette) February 27, 2024

Ora sembra tutto diverso e Anita è convinta che Garibaldi provi qualcosa per lei. “Adesso, dopo la cosa di Alessio, del trattamento del silenzio e della nomination ti dico sì. La reazione che ha avuto è esagerata“, ha detto la concorrente all’amico Marco Maddaloni. Giuseppe non ha mai detto di provare qualcosa per Anita, ma ha sempre sostenuto di vederla come una grande amica. Sicuramente il Grande Fratello affronterà anche questo argomento.