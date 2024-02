“Ossessionata da Bea, ora distorce la realtà“, “Non potendo più attaccare Bea, l’unica possibilità per emergere resta quella di agire con le stesse modalità di scontro, ma ora tra di loro. E nella trasfigurazione della realtà, tutti intorno sono carnefici, e ognuno vittima. E Anita ieri attaccava Max, oggi GG, la preda facile”, “Anita è gelosa di Giuseppe“. Questi alcuni dei commenti al video del Grande Fratello che ieri sera ha fatto il giro del web sui social.

Protagonisti Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, i due amici che in queste ore

hanno avuto non pochi problemi. Problemi che, secondo il pubblico, sono scaturiti dopo la nomina di Beatrice a prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Ora che l’attrice è innominabile, le cose in casa sono cambiate.

Grande Fratello: Anita contro Garibaldi, ma dice una marea di bugie

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, unitissimi fino a pochi giorni fa, si sono allontanati e hanno avuto un confronto molto acceso. Massimiliano Varrese ha sbroccato con Perla, Letizia, Anita e Rosy Chin. Insomma, nella casa è davvero tutto cambiato e in queste ore, come detto, il video dello scontro tra Anita e Garibaldi ha acceso un dibattito sulle dinamiche del Grande Fratello.

Nel video si sente Anita crticare Garibaldi per il suo comportamento con Beatrice. Una follia, a detta del pubblico, visto che il bidello si è sempre schierato con la romana e non ha mai preso le parti di Beatrice, che infatti si è allontanata da lui anche per questo motivo. “È talmente ossessionata da Bea che ormai dice quello che ha sempre detto lei”, scrive in fatti un utente di X.

Anita: “Tipo quando stavi con Beatrice e tu difendevi sempre lei ed io mi dovevo diff”

Giuseppe: “Che? Che? Che stai dicendo? Che difendevo sempre lei?”



MITRAGLIETTA, OLTRE CHE OSSESSIONATA DA BEA, DISTORCE LA REALTÀ#grandefratello pic.twitter.com/ThQiFl7wIr — M🌸 (@Skoolsucks2) February 28, 2024

“Questa scema inutile e cattiva ha deciso la sceneggiata. Basta guardarla: mentre spara a raffica contro Giuseppe non distoglie gli occhi dalla telecamera”, “Ma de cosa, bestemmiatrice, attaccavi Bea come una iena e Peppe ti teneva con le mani, ti calmava… perchè sembri un demonio avvelenato. Sei davvero un brutto soggetto, oltre che stupido, vomiti odio da quella testa, sei accecata da un istinto di odio e vergognati”, è un altro commento sui social.