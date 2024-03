Grande Fratello, la rivelazione di Stefano Miele su Beatrice Luzzi. Non si è ancora spento il clamore per la finale del reality che ha incoronato, a sorpresa, Perla Vatiero. La giovane salernitana è riuscita ad avere la meglio sulla favoritissima Beatrice. Subito dopo la puntata ci sono state anche pesanti liti come quella tra Josh Rossetti, fratello di Greta, e Massimiliano Varrese.

Ma anche lo scontro tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi, meno grave, a causa di un’incomprensione. Tra i due sono volate parole grosse e sono dovuti intervenire Paolo Masella e Letizia per dividerli e pare che entrambi siano finiti in una siepe… Comunque nella serata di ieri, giovedì 28 marzo, Stefano Miele ha fatto una diretta Instagram con Rebecca Staffelli, Angelica Baraldi e Federico Massaro.

Stefano parla di Beatrice: “L’ho sentita, cosa sta facendo…”

Angelica ha chiesto a Stefano se avesse sentito Beatrice e l’ex concorrente stava per rispondere quando qualcuno ha suonato al citofono. Lo stilista è andato a rispondere, poi è tornato e ha fatto ridere tutti rivelando: “Era un gruppo di ultrà, i Perletti…”. Poi ha fatto la rivelazione sull’attrice autentica mattatrice di questa edizione del Grande Fratello.

Su Beatrice Stefano Miele ha detto: “Bea l’ho sentita, sta bene. Si sta già organizzando per il lavoro“. Lo stesso ex gieffino ha poi spiegato che Beatrice gli ha confessato di essere molto contenta di arrivare in finale e poter avere così un confronto con Perla. Proprio sul conto della coinquilina e del suo rapporto con Mirko l’attrice ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata.

Commentando l’esito della finale, infatti, Beatrice ha detto: “Ha vinto l’amore. Speriamo che duri oltre la finale. Per quanto mi riguarda, vi voglio bene, siete stati grandiosi. Ci vediamo prestissimo”. Una frase ovviamente sarcastica e una frecciata al ritrovato rapporto tra Perla e Mirko sul quale si è espresso pure Giampiero Mughini (leggi sotto, ndr) rimasto impietrito mentre gli altri festeggiavano la vittoria di Perla.

