“Il cantante italiano è gay”, la rivelazione choc di Stefano Miele al Grande Fratello 2023. Qualcuno ha il dubbio che il famoso stilista non si renda conto di essere registrato 24 ore su 24. Infatti non è la prima volta che si lascia sfuggire alcuni dettagli privatissimi di alcuni vip. Solo la settima scorsa infatti, Stefano dichiarato che secondo lui Federico Massaro è omosessuale. Insomma un outing a tutti gli effetti per molti. Ora però ci risiamo e ha deciso di dire la sua, riguardo l’orientamento sessuale, di un altro vip, ma stavolta super.

Erano lì a parlare Beatrice Luzzi, Fiordaliso e proprio Stefano Miele. Si stava parlando di un noto artista italiano: Mahmood. Fiordaliso allora ha chiesto: “Lui è egiziano forse? Algerino? La mamma è della Sardegna? Lui è stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?“. Stefano Miele allora decide di dire la sua e serafico risponde: “No lui è gay!“. Ma è davvero così? E se anche fosse, è proprio il caso di fare outing al Grande Fratello?





Chiaramente quella di Stefano Miele è una supposizione probabilmente, a meno che lui non lo sappia per certo (che dal tono usato, non è escluso visto che sembrava particolarmente certo di quello che diceva). In effetti poi, Mahmood non ha mai fatto coming out o parlato in maniera esplicita del suo orientamento. Una volta aveva detto: “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda”.

E ancora Mahmood: “Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato. Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro”.

Conclude Mahmood: “Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione. Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. E’ come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno”. E invece ci ha pensato Stefano Miele, nel caso.

