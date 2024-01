Ancora una volta al Grande Fratello Perla è stata tra i grandi protagonisti della puntata. Lunedì 29 gennaio 2024 Alfonso Signorini è tornato a collegarsi in diretta con la casa di Cinecittà e dato spazio allo scontro ormai insanabile tra le due “regine” di questa edizione, ossia l’ex Temptation Island e Beatrice Luzzi. “Lo scontro dell’altra volta ha dimostrato una diversità di linguaggio e di rispetto notevole e la sostanza è proprio questa. Ci sono le regine che sono al servizio del popolo e il contrario. Io sono al servizio della comunità”, il commento dell’attrice.

E quando Signorini ha chiesto a Perla: “Perché dici che Beatrice potrebbe fare del male?”, lei ha risposto “Sì, lo penso. Ho visto amiche che sono state male per offese di lei nei suoi confronti”. L’attrice ha più volte definito la coinquilina “un’individualista”, anche e soprattutto a proposito della pulizia e della gestione della casa che, secondo lei, a Perla non riguarderebbe.

GF, Mirko contro Signorini per Perla

È a questo punto che Signorini interroga l’ex di Perla, Mirko Brunetti, e manda in onda un vecchio video che risale alla loro partecipazione a Temptation Island in cui Perla veniva criticata dall’allora fidanzato per il fatto che non facesse nulla riguardo le pulizie di casa.

“Non sa fare neanche la lavatrice”. “Quante ne ho dette io a lui, di tutti i colori”, precisa Perla. E sempre Mirko diceva: “I genitori l’hanno sempre imboccata e viziata. Capito?”. E lei: “È un cog**one: perché lui sa solo andare a lavorare, dentro casa faccio tutto io. A 21 anni mi sono trasferita e sono stata dentro Casa dove confort era pari a zero. L’ho sistemata io quella casa”.

alfonso: “mirko hai fatto piangere perla vergognati”

“l’avete fatta piangere voi non io.”

*Durante e dopo la clip, Perla non ha trattenuto le lacrime ed è più volte scoppiata a piangere. “L’hai fatta piangere, vergognati”, dice quindi Signorini a Mirko, seduto in studio. Ma la risposta dell’ex concorrente è stata epica e applaudita dal pubblico presente e quello social: “No, l’avete fatta piangere voi non io”.