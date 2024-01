Inevitabilmente durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 29 gennaio si è tornati a parlare del rapporto sempre più teso tra Perla e Beatrice. Il pubblico ha assistito all’ennesimo confronto tra le due “regine” della Casa, ma poco dopo è stata chiamata anche Greta. Greta che nelle ultime settimane si è molto avvicinata a Vittorio, che a sua volta è da sempre molto amico e complice dell’attrice.

Alfonso Signorini ha quindi chiamato tutti e tre in Mistery per approfondire questi rapporti dal momento che Beatrice è stata accusata di essere gelosa del legame tra i due coinquilini. Nessuna gelosia, ha assicurato la Luzzi. Peccato però che un video l’abbia subito smentita. E ovviamente è stato tirato fuori al momento opportuno.

GF, Greta incredula: la scoperta su Beatrice

Nella clip mostrata nell’ultima diretta del GF si vede Beatrice mentre parla con il modello di Greta usando parole molto dure: “Una santarella, per niente proprio. Ti ricordi come si è comportata con te appena entrata? Ti saltava addosso e ti diceva di darle un bacio in bocca. Quella è Greta. Lei è furbissima, sto dicendo che sta fingendo di essere dolce e fragile. Le dà fastidio la nostra amicizia, te la lascio”.

Greta non aveva idea di questa conversazione e tornati in studio non ha nascosto un grande dispiacere, anche perché con l’attrice ha sempre avuto un bel rapporto. “Ho sempre riposto fiducia in Bea, è l’unica persona che mi è stata vicino e mi ha sempre capito. Sembrava mi volesse bene“, ha commentato la Rossetti.

Parlavamo di gelosia tra Beatrice e Vittorio. Potrebbe dipendere dalla sua vicinanza a Perla? #GrandeFratello pic.twitter.com/MJIO9cGXfB — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2024

Il punto è che a Beatrice non va giù il fatto che Greta abbia difeso a spada tratta Perla. Motivo per cui l’attrice si è “sentita tradita e ferita“. Poi ha aggiunto che “durante la puntata dell’altra volta ha difeso Perla dicendo cose non vere. Mi sono sentita ferita e tradita. La parte di lei che io ho voluto dimenticare invece è molto attiva. Motivo per cui mi sono arrabbiata con Vittorio, perché non le ha chiesto il motivo del suo voltafaccia verso di me”.