Sergio e Greta, il gesto che fa discutere e interviene pure la mamma di lei. Ancora una volta nella Casa del Grande Fratello il rapporto tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti fa discutere. Da qualche tempo tra i due si è creato un certo feeling, ma Alessio Falsone e Perla Vatiero hanno consigliato all’ex tentatrice di fare un passo indietro e non dare false speranze al coinquilino.

In realtà Greta è convinta di essere stata chiara con Sergio e così continua ad avere lo stesso atteggiamento ‘amichevole’. In Casa c’è chi è convinto che tra i due non ci sia soltanto un’amicizia. Evidentemente pure Sergio nutre importanti speranze e infatti mentre stava giocando con la ragazza si è lasciato andare ad un momento di effusioni considerate da alcuni troppo invadenti.

Leggi anche: “Con Greta? Cosa è successo davvero”. Grande Fratello: caos su Sergio, ma ora spunta un retroscena top





La mamma di Greta attacca Sergio dopo quelle immagini

Sui social gira un video in cui si vede Sergio avventarsi su Greta e spingerla sul divano mentre lei sembra volersi divincolare. Anche se la scena in sé non contiene alcun gesto violento qualcuno ha criticato il concorrente per l’eccessiva foga. Sull’espisodio è intervenuta anche la mamma di Greta.

“Ho visto quella scena – ha detto su Instagram la mamma di Greta, Marcella Bonifacio – Io non ce l’ho con nessuno ma lei tende a rannicchiarsi e vedo un modo un po’ troppo irruente da parte di lui. Questo è quello che vedo. In non metto in dubbio che Sergio sia una brava persona ma questa cosa vista dalla TV è brutta da vedere“.

Nonostante la stessa Greta abbia affermato che Sergio non si è comportato male c’è chi, come Amedeo Venza, ha fatto notare che il concorrente sarebbe stato richiamato nella notte: “Pare che Sergio dopo gli atteggiamenti inopportuni verso Greta abbia avuto un bel cazziatone nella notte“. In seguito, comunque, la mamma di Greta ha detto ancora: “Sta succedendo che mia figlia continua a fare analisi perché le vengono i lividi. Le vengono i lividi per forza, le saltano addosso tutti in questa maniera”.

“Fuori subito, è inaccettabile”. Grande Fratello, Sergio distrutto dentro e fuori la casa: roba choc con Greta