Grande Fratello, scoperta choc su Alessio Falsone. Il concorrente entrato da poco nella Casa è riuscito a conquistare l’attenzione di molti spettatori e anche di alcune coinquiline come Perla Vatiero e Anita Olivieri. Oltre che per le dinamiche instaurate, però, Alessio si è messo in mostra anche per alcuni comportamenti ben poco edificanti. In alcuni video sembra dire delle bestemmie.

Per questo diversi utenti ne hanno chiesto la squalifica. Cosa che per molti non avverrà visto che dentro la Casa Alessio è riuscito a portare un po’ di quel dinamismo che mancava. Tuttavia fin dal suo ingresso Alessio era stato criticato per un suo vecchio video in cui utilizzata termini, diciamo così, non proprio inclusivi. E adesso sul concorrente milanese scoppia un vero e proprio caso.

Leggi anche: “Che figura di me…, che schifo”. Grande Fratello, il nuovo arrivato distrugge il gruppetto: tutti con Alessio





Il post scioccante di Alessio Falsone contro i rom

Il pubblico del Grande Fratello è molto attento ai social e così qualcuno è andato a ripescare un post di Alessio Falsone che risale al 2013. Tenetevi forte perché quello che andremo a leggere è davvero un messaggio sconvolgente e difficilmente Alfonso Signorini e i suoi potranno sorvolare.

In questo post Alessio fa una proposta choc dopo alcuni rapimenti di bambini messi in atto da rom: “I rom tornano a rapire bambini, il gesto più infame e deplorevole che l’uomo possa compiere. Smettiamola con questo falso buonismo dell’accoglienza e incendiamo il loro campo nel cuore della notte mentre dormono, figli compresi, perché si sa, il male si sradica alla radice“.

Regola numero 1 :

Disattivarsi da ogni social prima di entrare al grande fratello pic.twitter.com/Vke4e4LQFK — Shivan 🐹 (@Sheevan_) March 3, 2024

Insomma, non bisogna essere ‘buonisti’ per condannare questo messaggio, o sì? Intanto dentro la Casa Alessio si è sbottonato su Anita: “Anita è una che non dà confidenza, è un super pregio. E’ una roba che mi piace tanto. Però con lei fai un tipo di vita…Non so se divertirmi o ca*armi il caz*o dalla mattina alla sera perché è troppo uguale a me da un lato. Poi sai, la mia ex era totalmente diversa da me e ci siamo lasciati. Sono cose casuali, però mich*a non ne fa passare una, mamma mia. Che martello pneumatico, che palle. Poi è anche la situazione fuori, giustamente, forse ha già fatto anche troppo. C’ha sempre la battuta pronta e questo mi piace”.

“Non posso con te”. Grande Fratello, la scoperta nella notte: lui ‘spegne’ Perla così