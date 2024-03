Grande Fratello, cosa succede tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Entrato soltanto da pochi giorni l’imprenditore 31enne è riuscito a mettersi in mostra non solo per il suo aspetto, ma anche per il suo modo di fare diretto e un po’ guascone. In breve ha saputo attirare le attenzioni di alcune concorrenti, tra le quali Anita Olivieri e Perla Vatiero. Tanto che ci sarebbero state già alcune scene di gelosia…

L’avvicinamento tra Perla e Alessio ha già provocato la reazione di Mirko Brunetti che a quanto pare vuole provarci di nuovo con la sua ex fidanzata. I due, comunque, hanno garantito che tra loro c’è solo una forte amicizia. Adesso, però, è spuntato fuori un video in cui sembra proprio che ci sia qualcosa di più. E i fan dei Perletti sono in agitazione.

Leggi anche: “Insieme a telecamere spente”. Grande Fratello, la notizia più grossa su Alessio è arrivata ora





La discussione tra Perla e Alessio: cosa succede tra i due

Fermi tutti, c’è una nuova dinamica nella Casa. In un’edizione nella quale ci si è lamentati della scarsità di relazioni interessanti, il rapporto tra Alessio Falsone e Perla Vatiero sta destando parecchia curiosità. Nella notte i due hanno avuto un confronto durante il quale sembra esserci qualcosa di più della semplice amicizia. Perla, in particolare, appare infastidita dal rapporto tra Alessio e Anita.

Non è un mistero che Alessio provi una certa attrazione verso Anita, ma recentemente ci sono stati alcuni atteggiamenti da parte del giovane che farebbero pensare al contrario. Perla nella notte gli chiede: “Perché non ridi e non scherzi più con me?“. Alessio risponde: “Non è dettato da me…”. La discussione è andata avanti e ad un certo punto Alessio parla anche di “rapporti morbosi” che si sviluppano per forza di cose in un ambiente così chiuso e ‘spara’: “Tu sei fidanzata, io non sono entrato qua dentro per farti innamorare“.

Alessio a Perla: “Tu sei fidanzata, io non sono entrato qua dentro per farti innamorare” 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/QUTABMMwvP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2024

Nel frattempo arriva la segnalazione di un informatore a Deianira Marzano e Amedeo Venza: “Alessio sempre più vicino a una concorrente. Questa notte a telecamere spente pare ci siano state delle confessioni e abbracci teneri, ma anche molta confusione. Perché lui ha fatto presente che ci tiene anche a un’altra concorrente e quindi non sa che fare. Percepisce anche la gelosia di lei e quindi è convinto ci sia interesse anche da parte di quest’ultima”.

“Alessio, più chiaro di così”. Grande Fratello, giochi finiti per Anita. Per lei momento no