Grande Fratello, arriva una rivelazione bomba su Alessio. Il giovane avrebbe svelato a un’altra concorrente qualcosa di segreto avvenuto nel loft di Cinecittà e adesso lui dovrà per forza di cose fare una scelta. Una decisione difficile che inevitabilmente causerà dispiacere a qualcun altro dentro la casa.

Il giovane concorrente è entrato solo da pochi giorni nel reality, ma il suo ingresso ha rappresentato un vero e proprio ciclone. Alessio si è messo subito in luce per la sua schiettezza e il suo carattere aperto, inoltre ha colpito molto favorevolmente alcune inquiline per il suo aspetto fisico.

Grande Fratello, arrivata la notizia bomba su Alessio: “E adesso dovrà prendere una decisione”

Un volto cinematografico. Tutti hanno notato una certa somiglianza di Alessio con un attore di fama internazionale. Stiamo parlando di Hugh Grant. Anche Alfonso Signorini nel corso di una delle ultime lo puntate del reality ne ha parlato in diretta. Oltre alla bellezza però Alessio ha un’altra dote: la simpatia. Gli autori gli hanno dedicato una clip molto divertente in cui hanno messo insieme alcune sue espressioni facciali davvero buffe.

Ad Alessio si sono avvicinate due concorrenti in modo particolare. Una di queste è Perla. Ciò ha provocato un po’ di mal di pancia in Mirko. Ma sia la ragazza che Falsone hanno spiegato che tra loro c’è solo un forte amicizia. Non tutti però ci hanno creduto. Perla infatti ha detto che una volta fuori andrò a trovarlo da sola a Milano.

Alessio vive poi nella casa una relazione speciale con Anita. I due giocano e scherzo spesso insieme. La bella concorrente bionda si è quasi dichiarata a Falsone, rivelando di provare qualcosa di più di una simpatia. La cosa andrà oltre? Ad aspettare Anita fuori dalla casa c’è sempre Edoardo, che i telespettatori hanno visto in una delle ultime puntate fare una sorpresa alla ragazza. Lei ora sostiene che quella storia è finita.

Notizia bomba su GF. A sganciarla poco fa è stata Deianira Marzano, dal proprio profilo Instagram. L’esperta di gossip sempre super informata sulle cose del reality di Canale 5 ha ricevuto una segnalazione clamorosa da una talpa, e l’ha subito riportata ai suoi follower. Ecco cosa ha scritto: “Alessio sempre più vicino a una concorrente. Questa notte a telecamere spente pare ci siano state delle confessioni e abbracci teneri, ma anche molta confusione. Perché lui ha fatto presente che ci tiene anche a un’altra concorrente e quindi non sa che fare. Percepisce anche la gelosia di lei e quindi è convinto ci sia interesse anche da parte di quest’ultima”.