Domani, lunedì 4 marzo, nuova puntata del Grande Fratello. Ieri sera Sergio è finito sotto i riflettori dopo essere stato beccato a rivelare un segreto a Greta. Un segreto che ha immediatamente fatto sobbalzare il pubblico che sui social non l’ha perdonato. Così mentre dovrebbe tornare nel gioco Marco Maddaloni, uscito nei giorni scorsi per un lutto. Maddoloni che, dopo l’uscita (quando ancora non si sapeva quale fosse il motivo) era stato massacrato di commenti negativi.

Non appena si è scoperta la ragione i suoi fan sono scesi in campo. “Ho letto tanti di quei commenti vergognosi, offese ed anche persone che hanno augurato il male dopo l’uscita di Marco. Ora queste persone per la maggior parte si stanno vergognando, e sapete perché? Perché per la maggior parte dei commenti, c’erano persone adulte, genitori, nonni, che dovrebbero dare l’esempio ed esprimere anche un giudizio si, ma con decenza rispetto ed educazione”, scrive una fan sul post Instagram.





Grande Fratello, Sergio si schiera con Greta: il pubblico lo attacca

E saranno molti a dover fare le scuse a Maddaloni. Intanto, come detto, il pubblico ha notato un comportamento di Sergio che non è piaciuto. Durante la serata di ieri, sabato 2 marzo, mentre tutta la casa era riunita Sergio ha preso da parte Greta e le ha svelato che alcuni inquilini parlano molto male di lei tradendo, tra l’altro, anche la fiducia di Beatrice.

Duri i commenti su X: “Se veramente intende ciò. Sta facendo una pessima figura, poiché lui aveva detto quella frase di suo nonno, che per la lealtà si butterebbe nel fuoco. Ma il potere del Mondo di Greta ha funzionato sua con Sergio che con Vittorio, lei è una ammaliatrice anche vendicativa”.

Bravo Sergio da te non me lo sarei aspettata ,addirittura a far capire a greta che parlavano male di lei con te ,e so benissimo a chi ti riferisci spero escono le clip in puntata #GrandeFratello pic.twitter.com/zd73mJ9IGt — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 3, 2024

E ancora: “No, il motto in sostanza diceva che tra la lealtà e il fuoco (la passione) lui avrebbe sempre scelto a prescindere la lealtà. Si è visto. Gli è bastato annusare un po’…. Anche lui un Quaquaraqua! Ma almeno statte zitto, non fare lo splendido. Dimmi che figure con le figliastre”.