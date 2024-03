Tre persone morte sul colpo compresa una ragazza di 15 anni. È il bilancio drammatico di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa. Nello scontro sono state coinvolte due vetture. Oltre alle vittime, un altro minorenne è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale, dove in queste ore sta lottando tra la vita e la morte. Una quinta persona è viva per miracolo, praticamente illesa ma sotto choc.

Terribile scontro nella notte tra due vetture. L’incidente è avvenuto in provincia di Chieti, nel territorio comunale di Vasto, lungo la strada statale 16, nei presso di un parcheggio. Le macchine coinvolte sono una Bmw coupe e una Jeep Renegade. Al momento è ancora in corso la ricostruzione dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dopo l’impatto la jeep è andata fuori strada mentre la Bmw ha terminato la propria corsa andando a sbattere violentemente contro un guard rail.

Gravissimo scontro tra due auto, le vittime sono morte sul colpo

Il bilancio come detto è pesantissimo. Dalle prime informazioni che stanno trapelando sul lungo dell’incidente, un uomo e una ragazzina che viaggiavano sul primo mezzo sono deceduti sul colpo, nella stessa auto viaggiava anche l’altra giovane rimasta ferita in modo grave. In questo momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Le persone decedute, stando a quanto si apprende, sono tutte residenti nella città balneare di Vasto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una quinta persona, illesa solo per miracolo.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 20.30 di ieri. Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco di Vasto. La strada è stata chiusa per consentire agli operatori di lavorare e consentire così i soccorsi. Purtroppo per tre delle persone coinvolte nello schianto, al momento dell’intervento del personale sanitario non c’era più nulla da fare. Inutili i tentativi. Le vittime sono decedute sul colpo.

Secondo alcuni aggiornamenti arrivati da poco, le vittime sarebbe un 58enne noto ristoratore della zona di Vasto Marina, un altro uomo e sua nipote minorenne. La famiglia stava andando a una festa di compleanno in un paese limitrofo. La notizia stamani ha fatto rapidamente il giro, è ha colpito tutti. Le vittime erano conosciute da tutti in zona, anche per il lavoro che svolgeva il 58enne.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, motivo per cui la procura di Vasto ha disposto il sequestro delle due vetture protagoniste del tragico schianto e potrebbe disporre anche l’autopsia sulle tre vittime.