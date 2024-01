“Erano 6 in macchina”. Tragico incidente: 2 morti e 4 feriti. In un terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma, in via Fosso dell’Orsa, due uomini hanno perso la vita e altri quattro sono stati gravemente feriti. La Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta sul luogo dell’incidente, che si è verificato intorno alle 21:30. Una Smart ForFour ha improvvisamente perso il controllo, impattando contro un albero e un veicolo parcheggiato.

Le sei vittime, tutti uomini di origine egiziana, viaggiavano insieme nel veicolo. Tra i deceduti, uno aveva 46 anni e l’altro 20 anni. I sopravvissuti, gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza in diversi ospedali della città, tutti in condizioni critiche. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e identificare le vittime, che al momento dell’incidente non avevano documenti con sé.





Il conducente, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo del veicolo, che ha travolto diversi paletti di ferro prima di ribaltarsi più volte e terminare la sua corsa contro un albero e una Ford Kuga parcheggiata. Un uomo di 46 anni è morto sul colpo, mentre il 20enne è stato sottoposto a tentativi di rianimazione per un’ora in strada, ma purtroppo senza successo.

Le altre quattro persone coinvolte nell’incidente, tra cui due uomini, un minorenne e una donna, sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Tre di loro sono in condizioni particolarmente gravi. Questo incidente porta a dieci il numero totale di morti sulle strade della capitale dall’inizio dell’anno.

Nel 2023, la città di Roma ha assistito a un numero preoccupante di incidenti stradali. Secondo i dati, ci sono stati circa 26.000 sinistri all’anno, con una media di tre ogni ora. Questi incidenti hanno causato oltre 100 decessi e quasi 12.000 feriti ogni dodici mesi. In particolare, la città ha registrato 185 vittime della strada nel corso dell’anno1.

