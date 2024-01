“È il suo corpo, lo abbiamo trovato”. Giorgio, sono finite le speranze: sono stati i vigili del fuoco a fare la scoperta

Sono finite le sperane di trovare invita Giorgio Castelpietra, l’uomo di 64 anni scomparso ieri dalla Rsa Villa Alpina a Montagnaga, sull’Altopiano di Pinè. Il suo corpo è stato recuperato grazie al braccialetto gps che l’uomo portava con sé. “Purtroppo – spiegava il direttore della Spes Italo Monfredini – è stato rinvenuto il corpo nel tardo pomeriggio . Dalle informazioni che abbiamo al momento la persona sarebbe scivolata in un dirupo“.

>>“Tutta Italia ha visto”. Amici, bufera dopo il day time: Holden finisce travolto

Giorgio Castelpietra: “soffriva da anni di una patologia psichiatrica – racconta il quotidiano.it – Per questo aveva scelto di ricoverarsi, in età ancora relativamente giovane, prima all’Rsa di Castel Ivano, dove viveva, in seguito a Villa Alpina. E a Villa Alpina — rende noto la cooperativa Spes, la società che gestisce la struttura — era seguito in modo particolare, a causa della situazione sanitaria in cui versava”.





Pinè, scompare da RSA: trovato morto Giorgio Castelpietra

“Proprio per questo motivo era seguito da due persone e dotato di un bracciale con segnale gps. Ed è stato grazie a questo dispositivo che Giorgio Castelpietra è stato individuato nei pressi di una roccia ai piedi del santuario. «Era qui volontariamente — fa sapere il direttore della cooperativa Spes, Italo Monfredini — e, benché controllato a causa della sua condizione aveva l’abitudine di allontanarsi, ma tornava sempre»”.

Le ricerche sono cominciate nel primo pomeriggio poi, in serata, la tragica scoperta fatta dai vigili del fuoco. Si tratta dell’ultimo caso di cronaca in cui una persona scomparsa viene poi trovata cadavere. Pochi giorni fa nel modenese il corpo senza vita di Giovanni Iacconi è stato ritrovato nascosto sotto al letto, in avanzato stato di decomposizione.

Il ritrovamento nel pomeriggio di sabato 20 gennaio. Il corpo dell’uomo era avvolto in una coperta: probabilmente stava lì da un paio di settimane. Tutto è avvenuto in una palazzina in via Giardini Nord, a Pavullo, comune di 18mila anime in provincia di Modena. La comunità della piccola borgata Casa Riol, in località Acquabuona, è rimasta sconvolta quando ha visto arrivare numerose gazzelle dei carabinieri e la scientifica.