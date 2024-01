Un grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio, ha visto coinvolto un mezzo pesante e due vetture. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 lungo la Statale 36 Valassina sotto il ponte della Comasina, all’altezza di Verano Brianza, in direzione Milano, in provincia di Monza e Brianza. Ancora da accertare le cause. Sul posto, racconta Il Giorno, sono intervenuti diversi mezzi coordinati dall’Agenzia regionale di emergenza e urgenza.

>>“Minacce, diffide e querele”. Grande Fratello, è caos tra le famiglie dei due concorrenti: “Ragazzi, assurdo quello che succede”

Tre ambulanze della Croce bianca di Mariano, della Croce verde di Lissone e di Sos Lurago, oltre all’automedica e all’elisoccorso decollato da Milano. Insieme alle ambulanze anche la polizia stradale e diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, giunte con un’autopompa, un carro soccorso (da Desio) e un carro fiamma mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali (da Lissone).





Verano Brianza, incidente sulla statale 36: cinque feriti

La strada è rimasta chiusa per ore. Cinque le persone rimaste ferite nello schianto: al momento si sa solo che tra i feriti ci sono una bambina di 7 anni, oltre un uomo di 40 anni, una donna di 41 anni e altre due persone. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Scrive Monza Today come: “La 41enne, passeggera dell’auto, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo con un trauma cranico, un trauma al bacino e all’arto inferiore”. “Il 40enne, conducente della vettura, è stato trasferito al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo con traumi minori al volto e alla gamba”.

“La bambina è stata anche lei trasferita in codice giallo al San Gerardo, con un trauma minore al volto. Per il conducente del camion e per l’altro passeggero non è stato necessario il ricovero in ospedale”. Spetterà agli agenti della polizia Stradale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Circa due ore dopo il traffico è tornato alla normalità