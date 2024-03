Grande Fratello, gesto amarissimo per Anita da parte di Alessio. Una sentenza. È successo poco fa in sala da pranzo: lui era seduto a mangiare, lei invece andava verso la cucina con un piatto in mano. A quel punto Alessio ha fatto una mossa con le mani accompagnata da una esclamazione netta riferita alla ragazza. Anita non si è accorta di niente, ma adesso bisognerà capire se questa clip verrà mostrata nel corso della puntata di stasera, 4 marzo, da Alfonso Signorini. In quel caso Anita come reagirà?

Telespettatori increduli da quanto successo poco fa nella casa di Cinecittà. Tra i due giovani concorrenti sembrava ci fosse del tenero. Anita non si è nascosta: “Provo interesse per Alessio”. Anche lui sembrava convinto: “Al cuor non si comanda”, aveva confessato. Il gesto appena visto rimette tutto in discussione. Almeno per la parte del ragazzo.

Leggi anche: “Dovevo dirlo a qualcuno”. Grande Fratello, Perla svela l’ultimo segreto su Mirko





Grande Fratello, sentenza di Alessio su Anita. Finisce così…

Ciò che ha fatto Alessio sta scatenando molte reazioni sui social. Anita non si è accorta di niente, ma i telespettatori da casa sì. Eccome. Sicuramente avrà visto tutto anche Edoardo, il giovane entrato solo pochi giorni fa per fare una sorpresa a quella che considerava la sua ragazza. Tra i due, ricordiamo, c’è stato anche un bacio in diretta.

Ma torniamo adesso ad Anita e Alessio. La scena che si vede è la seguente: Anita si allontana dal tavolo mentre Alessio, seduto, si volta verso le telecamere e dice ‘Che due co***oni’. L’espressione di Alessio è accompagnata da un gesto con le mani che rafforza il concetto appena pronunciato. Non proprio un sentimento d’amore.

Questo appena descritto non è stato l’unico comportamento di Alessio che sta facendo discutere. Un altro gesto dimostrerebbe che da parte sua non c’è molto interesse per Anita. In un’altra clip si vede lei parlare mentre lui dorme beatamente sul divano senza ascoltarla: “Qui esprime tutto il suo desiderio per lei“ scrive un utente su X in maniera sarcastica ovviamente.

No dai lo fanno apposta non è possibile #grandefratello pic.twitter.com/0w68G09nZz — 💗 (@ssstarsssss) March 3, 2024

Sul web la discussione è molto accesa. Le teorie sono diverse. Qualcuno afferma che questi comportamenti si possono spiegare solo in un modo. E cioè che al giovane interessi solo Perla. Altri commentatori minimizzano il caso: “Alessio semplicemente è fatto così. Era solo stanco, voleva dormire”. Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione per avviare le sue proverbiali “indagini”. Stasera probabilmente si capirà come stanno meglio le cose.