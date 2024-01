Grande Fratello, Greta Rossetti in crisi viene rincuorata da Perla. Il recente intervento di Mirko Brunetti al Grande Fratello ha avuto diverse reazioni. Parlando del legame che si sta creando tra Perla e Giuseppe l’ex gieffino ha detto: “Mi dispiace che Perla cerchi affetto in lui che invece ha molta malizia. Prima di andarmene mi ha detto: Se non ci fossi tu ci proverei’”.

A quel punto Giuseppe gli ha risposto: “Sei geloso che io sono qui e tu sei lì?“. La reazione di Mirko è stata particolare e tuttora fa riflettere: “Guarda Giuseppe, per come sta andando ultimamente e per quello che vedo stare qui è un premio, ti dico la verità!“. A cosa si riferiva Mirko? Monia, incalzata da Greta, ha chiesto: “Dici che da casa ci stanno vedendo come un brutto esempio?“. E poi la stessa Greta è entrata in crisi.

Greta si sfoga e Perla la consola: pubblico a bocca aperta

Anche Letizia Petris ha fatto un’ipotesi: “Forse fuori ci odiano?“. In molti hanno dei dubbi all’interno della Casa e Greta è apparsa particolarmente turbata dalle parole dell’ex fidanzato: “Mirko non parla a caso. Era un discorso generico. Mirko è intelligente, non parla a caso…”. Poi si è sfogata con Perla Vatiero e ha manifestato addirittura la volontà di lasciare il GF.

Greta non si sente a suo agio. La 25enne ha confessato di non riuscire ad inserirsi in certe dinamiche. Inoltre non sente quasi mai il bisogno di intromettersi in determinate discussioni dicendo la sua. Perla l’ha invitata a sbloccarsi sostenendo che il Grande Fratello possa servire anche a questo, a far uscire il carattere, la ‘cazzimma’ come dicono dalle sue parti.

Sotto quale logica dovremmo apprezzare questo discorso di perla a greta?

1.L'immagine gliel'hanno rovinata lei e mirko

2.È stucchevole il modo e il tono supponente che ha di dare consigli credendosi migliore quando non è assolutamente così#GrandeFratellopic.twitter.com/NeiyBMNHAF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 9, 2024

“per capire realmente chi vuoi essere, come esserlo e quando esserlo”



ha fatto un bel discorso perlina #perletti pic.twitter.com/kFeZtupE5C — fra (@__france__sca__) January 9, 2024

Inoltre Perla le ha consigliato di intervenire inizialmente sulle questioni più piccole e non in discorsi più gradi di lei. Anche Letizia ha detto la sua, ammettendo che all’inizio anche lei faticava ad inserirsi nei discorsi e poi col passare del tempo è riuscita a destreggiarsi meglio. La discussione ha provocato diverse reazioni nel pubblico: in molti sono sorpresi che sia proprio Perla a rincuorare Greta, altri invece hanno apprezzato le sue parole. In ogni caso Greta è entrata nelle grazie di Beatrice che le ha detto di reputarla davvero una bella persona. E molti sono convinti che per Greta d’ora in poi la situazione cambierà in meglio.

