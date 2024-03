Grande Fratello, quanto ha guadagnato davvero Perla. L’edizione 2023 del reality di Canale 5 è andata in archivio con la vittoria della 26enne di Angri, con buona pace dei fan di Beatrice che già pregustavano l’incoronazione della loro regina. Proprio sull’esito della finale non sono mancate le polemiche. A queste vanno aggiunte le riflessioni, al veleno, di Giampiero Mughini.

“Una buona parte del pubblico popolare – ha dichiarato il giornalista e scrittore – non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice, purtroppo. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island“. Ora si viene a sapere la cifra esatta guadagnata dalla vincitrice del GF.

Quanto ha guadagnato in tutto Perla Vatiero

Con la vittoria al Grande Fratello Perla Vatiero si è aggiudicata il premio finale di 100mila euro. Tuttavia la metà di questo bottino lo devolverà in beneficenza ad un ente scelto da lei. Dunque solo grazie a questo la salernitata si è intascata 50mila euro. Ma non è certo finita qui. Perché oltre alla popolarità e alla fama ci sono anche i gettoni settimanali per la permanenza nella Casa.

Naturalmente il gettone di presenza varia a seconda della popolarità del concorrente. Nel caso di Perla parliamo quindi di un valore che potrebbe essere non il massimo, ma neppure il minimo visto che comunque proprio sconosciuta non era. Dopo l’esperienza a Temptation Island Perla è entrata al GF a novembre quindi ha trascorso nella Casa 4 mesi.

Calcolando che il gettone settimanale va da un minimo di 5000 ad un massimo di 15mila euro Perla dovrebbe aver guadagnato intorno ai 40-45mila euro. Più i 50mila del premio finale si arriva facilmente a 90-95mila euro. Oltre a ciò va aggiunta la popolarità acquisita che le consentirà di promuovere con maggior facilità la sua azienda di abbigliamento, insomma niente male davvero.

