Il Grande Fratello è finito da cinque giorni ma i protagonisti continuano a raccontare e svelare retroscena sulla partecipazione al reality e sui primi giorni da non reclusi. Come ormai sappiamo, la sera della finale i concorrenti di questa edizione, vinta da Perla Vatiero, si sono riuniti per festeggiare in un locale alle porte di Roma, ma alcuni gieffini mancavano.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non hanno preso parte al party del Grande Fratello e l’attrice ha spiegato il motivo della sua assenza in un video pubblicato sui social: “Ciao a tutti. Io purtroppo sono tornata alle quattro e mezzo circa dalla finale. Poi poche ore dopo ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno, questo perché mi ero dimenticata la carta di identità”, ha detto.

Grande Fratello, sul gruppo Whatsapp mancano Beatrice, Varrese e Simona: l’ironia del web

“Questo è il motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, non potevo imbarcarmi e loro mi hanno accompagnata a Roma in treno. A Roma sono arrivata a mezzanotte di martedì sera. Mercoledì mattina volevo accompagnare mio figlio a scuola, dopo sei mesi che non ho potuto farlo. inoltre era anche l’ultimo giorno possibile perché poi ci sono le vacanze di Pasqua”, aveva raccontato Beatrice Luzzi.

“Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di non andare alla festa del Grande Fratello, di tornare a casa e fare la mamma. Anche perché gli amichetti del Grande Fratello li ho visti fino a due giorni fa. Se poi la festa l’avessero fatta magari tra una settimana sarei andata volentierissimo a salutarli tutti e a ballare. Però mi è sembrato un po’ troppo. Tanto so che mi capite. Un abbraccio a tutti voi, a prestissimo”, ha concluso Beatrice Luzzi.

Oggi Angelica Baraldi ha rivelato che è nata la chat Whatsapp con i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, ma alcuni di loro non ne fanno parte. Si tratta di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. L’ex gieffina ha però spiegato che i tre non sono stati inseriti perché nessuno ha i loro numeri di telefono. Sui social si è scatenata un’ondata di post ironici sui tre ex concorrenti.

A detta di angelica, nel gruppo WhatsApp del gf ci sono tutti tranne Bea, mags e Simo.

Che dire, le bastardissime e il nonnino hanno tutta la mia stima, non li vogliono più vedere manco in fotografia 😭⚰#grandefratello #luzzers #matrix #tagliuzzi pic.twitter.com/FdOprzZanR — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 29, 2024

“Comunque ieri Angelica nella live ha detto che sul gruppo whatsapp mancano Bea, Simona e Max perché non hanno i loro numeri. QUEI BASTARDI NON NE VOGLIONO PROPRIO SAPERE NULLA DI TUTTI QUEI DISOCCUPATI”; “Forse perché loro avendo una carriera sono già al lavoro, a differenza loro che martedì saranno in fila al centro dell’impiego”, “A detta di angelica, nel gruppo WhatsApp del gf ci sono tutti tranne Bea, mags e Simo.

Che dire, le bastardissime e il nonnino hanno tutta la mia stima, non li vogliono più vedere manco in fotografia”, “Tanto Bea chi vuole sentire lo fa in privato . Immagino che gruppo pieno di cose interessanti”, si legge su X.