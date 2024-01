In attesa della diretta serale, slittata per via delle partite della Supercoppa italiana di calcio, dentro la Casa del Grande Fratello il clima è abbastanza disteso. Oggi protagonista è stata Perla che ha confessato una vecchia abitudine che, in passato, è stata costretta a subire (non si capisce bene da chi). E lo ha fatto davanti a Garibaldi. Solo pochi giorni fa i due ragazzi erano stati presi di mira da Mirko Brunetti che, intervenuto in puntata, aveva spiegato di non credere alla buona fede del siciliano.

“Mi dispiace che non se ne accorga, Perla è una pedina, non penso che Giuseppe voglia mettersi nei miei panni. È un grande giocatore, grazie a me continueranno ancora a parlare di lui, dovrebbe ringraziarmi”. E ancora: “A me non piace l’incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio”.





Grande Fratello, Perla non divide il cibo con Garibaldi

“Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla. Lei cerca affetto, lui ci vede malizia”. A stroncare ogni altro commento ci aveva pensato lei. “Mi sento a mio agio, non sento questa malizia da parte sua. Non sono interessata a Giuseppe da quel punto di vista“, chiudendo di fatto la questione. Che ci sia grande sintonia tra i due tutti se ne sono accorti.

Nel pomeriggio di oggi è andato in onda un siparietto divertente, Perla sta mangiando un budino mentre è in compagnia di Garibaldi e Paolo. È stato proprio Garibaldi ad aprire la discussione chiedendo a Perla di poter assaggiare il suo dolce. Perla ha risposto: “No, è una cosa che odio perché me l’hanno fatto per cinque anni”.

Dopo un iniziale diniego ha però acconsentito, Garibaldi ha rifiutato scoppiando a ridere. E la sua risata ha presto contagiato tutti. E i commenti sono piovuti anche sui sociale dove la coppia sembra attirare sempre più consensi, pronta ad arrivare fino in fondo.