Sabato scorso, l’ex concorrente del Grande Fratello Heidi Baci ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip albanese e ovviamente ha raccontato cosa è successo durante il reality italiano e il motivo che l’ha spinta ad abbandonare il gioco. Nel discorso, ovviamente, si è parlato anche di Massimiliano Varrese e del comportamento che aveva nei confronti della ragazza. “Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita”, ha detto Heidi.

“Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere. Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro”, ha concluso.

>>Abbiamo beccato Monia La Ferrera”. Grande Fratello, lei muta ma fuori c’è lo scoop e coinvolge anche Varrese: “Ecco cosa dovete sapere”





Grande Fratello, Beatrice contro gli autori

L’argomento Heidi è tornato anche nella casa del Grande Fratello italiano, con Beatrice che ha parlato del caso a Sergio, il concorrente entrato insieme a Stefano qualche settimana fa. Quando Heidi si trovava in casa, molti inquilini si erano lamentati del comportamento di Massimiliano Varrese, ritenuto troppo possessivo e spesso aggressivo nei confronti della giovane.

La cosa è stata notata anche fuori dalla casa, con diversi appelli lanciati dai telespettatori e il padre della giovane che, poco dopo un incontro fuori dalla casa, l’ha portata via. “Heidi per questa storiaccia con Massimiliano il padre se l’è venuta a riprendere, cosa che stavano anche per fare i miei familiari visto che glielo permettevano (gli autori a Varrese, ndr)”, ha detto Beatrice a un incredulo Sergio.

Bea: -“Heidi per questa storiaccia con Max il padre se l'è venuta a riprendere, cosa che stavano per fare pure i miei familiari visto che glielo permettevano.

Forse avrebbero dovuto dare una regolata loro a Max”



BEATRICE HA RAGGGIONE #grandefratello #gfpic.twitter.com/bF7duAMQvJ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 18, 2024

“Visto che gli permettevano di fare delle cose, i familiari di lei se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata a Max”, ha commentato ancora l’attrice prendendosela proprio con gli autori del Grande Fratello. “Giusto Bea ora Heidi si sta vivendo un bel GF in Albania e si diverte tanto ..qui invece gli autori hanno propio fatto schifo proteggendo invece il Guru e no chi dovevano salvare così come hanno fatto con te ..Purtroppo e ancora lì e ci chiediamo che ci sta a fare la dentro”, si legge tra i commenti su Twitter, dove è stato pubblicato il video della chiacchierata tra Beatrice e Sergio.