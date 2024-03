Grande Fratello, la reazione del pubblico al bacio tra Anita e Alessio. Ormai i due concorrenti sono usciti allo scoperto. Dopo la fine in diretta della relazione con Edoardo che ha deciso di fare un passo indietro e chiesto alla produzione di non essere più coinvolto nelle dinamiche della Casa, la bionda romana e l’imprenditore milanese si sono lasciati andare.

È arrivato pure il primo bacio. E poi c’è stato il momento delle confessioni. Alessio, in un momento di confidenza, ha detto ad Anita: “Vedi che bravo che sono io? Ti dico una cosa. Se io fossi stato un pezzo di m**da e avessi voluto sciacallare follower e fare la ricotta su Greta, questo non sarebbe mai successo. Invece sono entrato, ho visto che a Sergio, che ancora non era un mio amico, piaceva Greta e allora ho lasciato perdere. Tutto torna hai capito?”.

Il bacio tra Anita e Alessio e le reazioni social: massacrati

C’è da dire che mentre solitamente il pubblico non vede l’ora di assistere alla nascita di nuove coppie in questo caso in tantissimi si sono scagliati contro i due protagonisti della nuova lovestory. C’è chi ha ricordato quanto affermato da Beatrice, critica sia nei confronti di Anita che di Alessio: “Come disse una saggia rossa “un saluto a edoardo, in bocca a lupo a edoardo””.

Altri scrivono: “Per fortuna Anita non era entrata per cercare l’amore perche l’aveva fuori…ma Santucci approva?😂”. E ancora: “Mi avete fatto vomitare il pranzo io vi denuncio tutti” e “Tutto così SPONTANEO….😂😂😂”. Insomma il bacio tra i due non è proprio piaciuto alla stragrande maggioranza dei telespettatori.

“I commenti negativi si sprecano: “🙏Ecco almeno ricorderemo chi è Anita… Che furba raccomandata 😂😂😂😂”. C’è anche chi dà un giudizio sul bacio in sé: “Non ho mai visto un bacio più brutto di questo💀”. Poi: “Lui che pensa: VEDI TE COSA MI TOCCA FARE 🤦🏻‍♀️” e “Pensavo non potesse esserci coppia peggiore dei paoleti, poi però sono arrivati loro” e dulcis in fundo: “EDOARDO TI SEI TOLTO DI MEZZO UN PESO ENORME! DA FARE FUORI ALL’ISTANTE STI DUE FALSONI VISCIDI!”.

