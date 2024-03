Colpo di scena al Grande Fratello tra Anita e Alessio. Nella giornata dell’8 marzo si è registrato un fatto che potrebbe stravolgere definitivamente il loro rapporto. Come sicuramente già sapete, nella serata del 7 marzo è stato concesso ai due concorrenti di rimanere tutta la notte all’interno della suite, infatti hanno pure consumato una meravigliosa cena a lume di candela.

Tra di loro ci sono stati bei momenti di coccole, ma poi al Grande Fratello c’è stata la svolta forse definitiva tra Anita e Alessio. Nelle ultime ore, quando poi hanno raggiunto gli altri compagni una volta terminata quella loro bellissima esperienza, Falsone ha deciso di avvicinarsi nuovamente alla coinquilina. Ed ecco che davanti a Rosy hanno fatto una cosa pazzesca.

Dopo aver vissuto nella suite del Grande Fratello un’esperienza difficilmente dimenticabile, Anita e Alessio hanno ripreso la normale attività quotidiana nella casa ma lui non è riuscito proprio a trattenersi e ha sorpreso sia la Olivieri che la food blogger. Rosy non si sarebbe mai aspettata di assistere a questa scena, infatti è sembrata rimanere a bocca spalancata.

Mentre erano nei pressi del bagno, Anita e Rosy sono state raggiunte da Alessio. Quest’ultimo è andato verso la ragazza e le ha dato dei baci a stampo, quindi tra i due c’è stato del tenero. Il sito Isa & Chia non ha dubbi, così come molti telespettatori, infatti è stato scritto che ormai è nata una coppia dentro la casa. E lei la sua relazione con Edoardo l’ha messa definitivamente alle spalle.

Anita:”Io non ho bisogno di venire qui per vivermi la vita o farmi la storiella, perché ho una vita fuori”

“Salti di letto in letto”

Che 🤡, fidanzata da 10 anni, diceva che quello sarebbe stato il padre dei suoi figli e critica Bea #grandefratello

