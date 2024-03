Grande Fratello, Alessio fa una confessione su Greta ad Anita. Negli ultimi giorni Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono avvicinati sempre di più. Prima la 26enne romana ha ammesso di essere attratta dal concorrente milanese. L’interesse è reciproco e non a caso proprio nelle ultime ore è arrivato addirittura il bacio tra i due. Il GF ha concesso ai due una cena nella suite a lume di candela.

In seguito è arrivato il bacio. Tutto è successo dopo che nella puntata di ieri giovedì 7 marzo, il fidanzato di Anita, Edoardo, ha troncato la relazione e invitato la produzione a non coinvolgerlo più nelle dinamiche della Casa. In questo modo Anita e Alessio sono liberi di vivere la loro relazione senza inibizioni. E i risultati si sono visti. Oltre alla passione c’è stata anche una confessione da parte del concorrente.

Alessio fa una confessione su Greta ad Anita: “Vedi che bravo che sono?”

Mentre si trovavano insieme Alessio Falsone ha fatto una confessione ad Anita Olivieri: “Vedi che bravo che sono io? Ti dico una cosa. Se io fossi stato un pezzo di m**da e avessi voluto sciacallare follower e fare la ricotta su Greta, questo non sarebbe mai successo. Invece sono entrato, ho visto che a Sergio, che ancora non era un mio amico, piaceva Greta e allora ho lasciato perdere. Tutto torna hai capito?”.

Il discorso di Alessio ha stimolato moltissimi commenti. Nel pubblico c’è stato anche chi ha notato maliziosamente che, messa così, pare quasi che Anita sia stata una seconda scelta. Cioè, se a Sergio non fosse piaciuta Greta allora Alessio ci avrebbe provato? E Anita?

Quindi se non c’era Sergio ci provava con Greta e ora non sarebbe stato lì con Anita😂 no ma che bello per Anita#GrandeFratello

Un’utente ha commentato: “Non la sopporta e lei ci sta , se volevano demolire le donne, tranne Beatrice , quest’ anno ne hanno trovato un campionario vasto , gli uomini va beh lo sappiamo”. Tuttavia Alessio e Anita sembrano fare sul serio. Che la relazione sia destinata a finire presto è tutto da vedere. O no?

